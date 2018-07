Más competencia para Yerry Mina: el francés Lenglet es nuevo jugador del Barcelona

Redacción deportes

Este jueves el Barcelona hizo oficial la llegada del francés Clément Lenglet, quien juega en la posición de defensa central. Una competencia más para Yerry Mina. Con la compra del galo ya son cinco los centrales con lo que cuenta el club culé para la próxima temporada. Tras la contratación del jugador, quien viene de estar en el Sevilla, se ve más clara la salida del colombiano.

Los catalanes firmaron al central por cinco temporadas, tras pagarle al Sevilla los 35,9 millones de euros (unos 46 millones de dólares) que costaba su cláusula de rescisión. Lenglet firmará un contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2023 y tendrá una cláusula de rescisión de 300 millones de euros (350 de dólares), informó el club blaugrana. (Lea aquí: "Hay varios equipos interesados": tío y agente de Yerry Mina)



El central francés será presentado este viernes. La contratación alimenta aún más el rumor de que el de Guachené (Cauca) jugará en un club diferente el siguiente año.

Gracias a su buen trabajo defensivo y sus tres goles en tres partidos durante el Mundial de Rusia 2018 hicieron que el colombiano suene para llegar a diferentes destinos. "No es cierto que Yerry haya fichado por el Everton. Son muchos los equipos que están interesados, pero primero queremos saber cuáles son los planes con él. Cuando lo sepamos, decidiremos", dijo hace menos de 24 horas su tío Yair, quien al mismo tiempo es su representante. (Lea también: Yerry Mina, el gigante de Guachené)

Lo anterior se entiende como que el caucano quiere quedarse en el equipo español, pero no va a conformarse con seguir siendo un actor de reparto, en palabras de su tío. Por ahora suenan varios equipos de la Premier League como el Liverpool y el Everton, de este último había sido publicado por el diario británico The Mirror un rumor de que ya había firmado. Sin embargo, son puras especulaciones, lo cierto es que en el equipo catalán no lo quieren del todo.

En sus primeros seis meses en el FC Barcelona, Yerry Mina jugó apenas seis partidos repartidos en 377 minutos. No tuvo continuidad y dejó muchas dudas. Una imagen que claramente cambió en el mundo del fútbol tras el buen desempeño que tuvo en la Copa del Mundo. (Vea aquí: Cauca, tierra de defensores: Yerry Mina)