El exentrenador argentino del Tottenham también dijo que Menotti y Bilardo “no son tan diferentes”, y habló sobre la adaptación que experimentaría Messi en la Premier League.

Mauricio Pochettino actualmente se encuentra sin equipo, tras haber salido el año pasado de la dirección técnica del Tottenham, club al que llevó a la final de la UEFA Champions League. De hecho, sonó para remplazar a Quique Setién en el banquillo del Fútbol Club Barcelona, elenco que alguna vez dijo que nunca entrenaría por su pasado en el Espnayol.

(El Barcelona de Guardiola: orígenes y revolución de una obra eterna)

Respecto a eso, el argentino le dijo a Fox Sports: “Se han dicho muchas cosas y al final se sacan de contexto. Siempre dije que me une un lazo muy fuerte con el Espanyol de muchos años. Conozco Cataluña, Barcelona, el fútbol y quizá mi nombre no pegaba con el FC Barcelona. Me equivoqué con las formas de comunicar mi idea sobre entrenar al Barcelona, fui un poquito exagerado. No quería dejar un ápice de dudas cuando se dispararon los rumores de la salida de Luis Enrique en su momento. Lo que menos me gusta a mi es que cuando sale tu nombre el rumor siga vivo. Es algo que personalmente no me gusta. En ese momento exageré un poco. Todo el mundo que me conoce sabe que por mi pasado y por un montón de cosas sería difícil relacionar el nombre de Pochettino con el Barcelona. Hay cosas que no se pueden juntar”.

Y recalcó: “Admiro al Barcelona, a Messi, a Guardiola, a Cruyff, pero yo me rijo con una serie de valores como ser humano que me harían muy difícil tener que defender la camiseta del Barcelona, más allá del respeto. El fútbol son emociones y, dentro de eso, para defender una camiseta prevalecen esos sentimientos”.

Sobre quienes dicen que ha seguido las ideas de Marcelo Bielsa, Pochettino expresó: “Siempre digo que no soy discípulo de Bielsa, por el hecho de que es muy difícil intentar o querer copiar el libreto que Marcelo traslada a sus equipos y cómo él transmite sus ideas que crea en su cabeza para después plasmarlas en los equipos. Dicen que es un gran motivador, pero para mí la motivación es algo muy corto. Lo más importante es que ha inspirado a todos, nos metió esa semillita de interesarnos por el juego. Fue un gran innovador y ha hecho que todos pensemos de una forma diferente a partir de lo que él quería. Nos dio esa curiosidad de querer entender el juego”.

Respecto a Bielsa y Guardiola, destacó: “Veo pocas cosas similares entre Bielsa y Guardiola, creo que hay una admiración mutua, pero es un hecho humano. No encuentro similitudes en lo que proponen. Está claro que habría que ver a Marcelo en el Barcelona con Messi, Xavi e Iniesta; y a Guardiola en el Championship con el Leeds. Es verdad que el Guardiola del City es diferente al del Barcelona, es más rígido. Es difícil de ver, no quiero ser injusto y decir que no coinciden en nada, porque solo lo conozco desde la parte externa de haberlo enfrentado”.

Le puede interesar: Las escuelas que han marcado la historia del fútbol colombiano

El DT no dejó de hablar de la selección de Argentina. Manifestó: “Claro que la Selección es la gloria. A qué argentino no le gustaría jugar y después entrenar a la Argentina. Ya ponerte la camiseta es la gloria. Siempre digo que el nacimiento de mis hijos podría replicar lo que sería la sensación de ganar una Copa del Mundo con Argentina, esa plenitud”. Y respecto a la posibilidad de en algún momento dirigirla, agregó: “No está en mis manos, creo que tenemos grandes entrenadores argentinos que se pueden hacer cargo, como el Cholo Simeone, que admiro muchísimo, o Gallardo. Hay muchos entrenadores. Depende un poco de la trayectoria que uno pueda tener y sostener para tener el ofrecimiento de algo tan grande como es la selección argentina. Para poder aspirar a ese cargo se necesito un curriculum, una trayectoria y algo que te avale. Nunca me la ofrecieron. A veces se habla mucho más, pero nunca se me consultó. Si se me ofrecía antes hubiese sido difícil que el Tottenham me dejara salir, pero desde que dejé el Tottenham no me ofrecieron nada”.

Pochettino no escapó al tema de la actualidad: la posibilidad de Messi en el Manchester City. Afirmó: “Es muy particular de lo que piense tanto el City como Messi. Lo que puedo referenciar es que la liga española y la inglesa son dos contextos totalmente diferentes. Messi está capacitado para jugar en cualquiera y ser el mejor. La capacidad de Messi y de los grandes talentos es la de la adaptación. Más allá de que esté hace 20 años en Barcelona, donde tiene 11 meses de sol y se va al Manchester, que llueve 11 meses, es algo para lo que tenés que estar preparado porque no es lo mismo. Acá son más del roce físico, le dan continuidad al juego. Eso le da a la Premier League ese atractivo. Todas esas cosas son un desafío bonito para que Messi asuma. Pero no hay que adentrarnos en algo que no se sabe si va a pasar”.

Acerca de la rivalidad eterna de las ideologías futbolísticas entre César Luis Menotti y Carlos Bilardo en Argentina, aseveró: “Bielsa estaría en el medio, es difícil poner a Bielsa en ese nivel porque en el momento que ganás una Copa de Mundo, da lo mismo que filosofía tenés. El mérito lo tienen Bilardo y Menotti, que al final no son tan diferentes. Hoy todo lo que pregonaba Bilardo se ve en el juego, sin posiciones específicas. Al final Bilardo fue un adelantado en todo lo que estamos viendo en el fútbol argentino. Todo termina siendo filosofía más carácter y personalidad. Estos debates hacen lindo el fútbol, pero después los trasladamos a la vida cotidiana de manera exagerada. Ya se van terminando esos debates, en Italia quieren salir jugando, en Inglaterra también cambió el fútbol. Después vinieron entrenadores muchos más pragmáticos. Hoy en día ya cambió, si ves la cantera el juego es más asociativo y predomina el fútbol mundial”.

(Pochettino, el hombre al que Bielsa le cambió el rumbo)

Finalmente, sobre su visión del deporte que ama, concluyó: “Creo que en el fútbol estamos para ganar. Siempre le digo a los jugadores que somos los guardianes de preservar lo que es el fútbol como esencia. Tenemos que proteger el por qué empezamos a jugar al fútbol. Yo decía que el fútbol no es un negocio ordinario. No es lo mismo el negocio del fútbol que una empresa. Hay cosas con las que tengo que estar de acuerdo porque soy parte de este negocio y tengo claro que el sustento económico es necesario para que todo continúe. Hoy, un jugador común cobra una cifra que antes solo tenías si eras campeón del mundo. Entiendo que hay mucha gente que vive alrededor del futbol, que genera un sustento tan grande... para mí el fútbol nace para competir y ganar. Yo juego por orgullo, no por dinero. La sensación de ganar es más grande que cualquier tipo de remuneración. Todos los que llegamos a este nivel somos ganadores, después hay circunstancias que hacen que solo gane uno. El fútbol es completamente diferente a otros deportes, por eso mueve lo que mueve. Hay cosas que no se pueden comprender”.

@DeportesEE