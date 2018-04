Miguel Borja, subcampeón del torneo Paulista

Al borde del título que se escapó desde los 12 pasos. Miguel Ángel Borja se consagró subcampeón del Campeonato Paulista luego de que el Palmeiras perdiera por penales luego de caer 1-0 en la vuelta de la final frente a Corinthians.

En la ida, el "Verdao" había celebrado un triunfo 1-0 con gol del delantero colombiano. Sin embargo no supieron defender la ventaja y perdieron en la lotería del punto blanco. Borja fue sustituido al minuto 88 y no cobró penalti. No obstante, ha sido la mejor temporada del cordobés en Brasil. "Me he vuelto a sentir como en Nacional y en el Cortuluá", dijo.

"Este es el año de Miguel Borja, el primero fue de adaptación", señaló Roger Machado, su DT, a comienzos de 2018. La hinchada, acostumbrada a criticar al delantero, escuchó con escepticismo las palabras del timonel de 42 años. Sabio, no se equivocó: el internacional colombiano es la figura de su equipo a punta de goles.

El colombiano registra nueve tantos en 14 encuentros disputados en todas las competencias. Un promedio de 0,69 goles por partido. La versión que mostró en Atlético Nacional, con el que se consagró campeón y goleador de la Copa Libertadores, y con Cortuluá, cuando se convirtió en el máximo goleador histórico (17) en una edición de los torneos cortos de la Liga Águila, apareció en el Palmeiras. Y cuando más lo necesitaba: a 66 días de Rusia 2018.