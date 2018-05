Neymar sobre la ida al Real Madrid: "Están diciendo bobadas"

Redacción Deportes/EFE

El brasilero aseguró que no valía la pena pronunciarse sobre las especulaciones que indican que el delantero del París Saint Germain iría al equipo español.

El brasilero Neymar no juega con su club desde el 25 de febrero. EFE

El delantero Neymar, estrella del PSG francés y de la selección brasileña, afirmó hoy que no vale la pena pronunciarse sobre las especulaciones de unas supuestas negociaciones para fichar por el Real Madrid debido a que están hablando "bobadas" al respecto.



"El foco ahora es la selección brasileña. Están diciendo bobadas. No vale la pena ni responder", afirmó Neymar en declaraciones que concedió a periodistas poco antes del embarque de Brasil rumbo a Londres, en donde la Canarinha realizará la segunda fase de su preparación para el Mundial de Rusia 2018. (Lea aquí: Salah y Dani Carvajal podrían perderse el Mundial de Rusia​)



El exatacante del Barcelona se abstuvo de cualquier otro comentario pese a las insistentes preguntas sobre si estaría negociando su traspaso al Real Madrid.



Otros jugadores de la selección brasileña interrogados al respecto, como el lateral Fágner, afirmaron que Neymar no ha abordado el asunto con sus compañeros debido a que está totalmente concentrado en su recuperación tras tres meses de baja por una lesión y en el Mundial de Rusia.



Neymar aprovechó su visita este domingo al Museo de la Selección Brasileña para tomarse una fotografía al lado de una de las Copas de la FIFA que publicó posteriormente en las redes sociales con un mensaje en el que aseguró que iba en su búsqueda. (Lea también: Los días claves de Colombia antes del debut en Rusia 2018)



"El camino comenzó y voy a tu encuentro. Sé que encontraré muchas dificultades, pero haré lo imposible por tenerte en mis manos. Rumbo a la Gloria. Rumbo al Hexa (hexacampeonato)", afirmó en su mensaje.



Tras una semana de entrenamientos en Brasil, la selección brasileña viajó este domingo a Londres, en donde realizará una nueva fase de su preparación para el Mundial, que incluye doce días de entrenamientos en las instalaciones del club Tottenham y amistosos el 3 de junio con Croacia en Liverpool y el 10 de juno con Austria en Viena.



La Canarinha se concentrará a partir del 11 de junio en la ciudad rusa de Sochi y debutará en el Mundial el 17 de junio en Rostov frente a Suiza.