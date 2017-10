Nueva amenaza al Mundial de Rusia: Estado Islámico utiliza imagen de Cristiano Ronaldo

El Estado Islámico continúa con amenazas contra el Mundial de Rusia 2018. Primero intimidaron con una imagen del futbolista Lionel Messi en prisión y sangrando. También utilizaron una en la que se ve al argentino en el suelo junto a su excompañero del Barcelona Neymar arrodillado frente a un militante del grupo terrorista.

Además, ISIS amenazó hace un par de días al entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, a quien se le ve en la imagen encadenado mientras un integrante de la organización terrorista le apunta con un arma.

“Seguiremos aterrorizando y arruinando sus vidas”, se lee en el mensaje que divulgó la web especializada en asuntos de Inteligencia Site Intel Group, la cual reveló un nuevo mensaje amenazante del Estado Islámico. (AFA habla con embajador ruso tras imagen de Messi en mensaje del EI)

“Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Así que tan solo espera. Nosotros también estamos esperando”, dice en la última imagen intimidante del grupo yihadista, en la que se observa al jugador portugués Cristiano Ronaldo arrodillado, con un ojo herido y atrás suyo a un hombre sosteniendo un arma blanca.

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 30 de octubre de 2017