¿Quién es Arturo Reyes, técnico encargado de la selección de Colombia?

Redacción deportes

De niño Reyes soñaba con ser futbolista, este viernes fue nombrado como técnico encargado de la selección de Colombia. En ocasiones los planes van más allá de lo que se piensan. Eso le sucedió a Arturo Reyes, quien este viernes fue nombrado para dirigir al combinado nacional en los partidos amistosos de septiembre, ante Venezuela y Argentina, en Estados Unidos. Tal vez sea algo de dos, cuatro o seis partidos. Seguramente, no pasará de este año. Sin embargo, será una experiencia sin igual.

Y todo este camino comenzó en Santa Marta, su tierra natal, donde creció, se crió y aprendió a jugar fútbol. El deporte de sus amores. Se formó en las divisiones menores en el Unión Magdalena, pero en su casa lo obligaron a estudiar. Reyes fue inteligente y para que hacer realidad su deseo de ser jugador profesional, se vinculó al la selección de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La excusa era que iba a estudiar comunicación social. Aunque siempre había jugado como puntero izquierdo en el equipo necesitaban a un central y él asumió el reto.

Se destacó tanto en esa posición, que a los oídos de Humberto Tucho Ortiz, quien dirigía por ese entonces el Atlético Bucaramanga, llegó un rumor de que había un costeño que era un buen defensa y, además, de perfil zurdo. El experimentado estratega lo citó para que entrenara un día con el plantel profesional. Le fue tan bien que no volvió al equipo a la universidad y terminó dejando los estudios.

Su primer compañero de zaga fue Pablo Zuleta. Además compartió camerino con hombres como Kiko Barrios, Jorge Ramoa y Jairo 'El Tigre' Castillo. Aunque para él fue una temporada inolvidable, el equipo perdió la categoría y por los malos resultados El Tucho fue reemplazado por Norberto Peluffo. Y aunque estar en la B es un infierno, para Reyes no fue así. “No nos hicieron un solo gol en condición de locales”, asegura Reyes, quien fue el líder de la zaga que le ayudó al arquero Rodolfo Guarnieri a mantener su valla invicta durante 1.122 minutos.

Jugó al fútbol profesional entre 1992 y 2002, en Bucaramanga, Júnior, Huila y Unión Magdalena, con un balance de 265 partidos y seis goles anotados. Comenzó su carrera de entrenador en las divisiones menores del Bucaramanga, hasta llegar al plantel profesional en 2008, cuando reemplazó a Víctor Luna y tras dirigir cuatro partidos no pudo salvar al equipo de un nuevo descenso, su primero como técnico.

Después se radicó en Bogotá y estuvo cuatro años encargado de la sub 20 de Academia. Por sus manos pasaron Carlos Carbonero y Éder Álvarez Balanta, entre otros. Luego se fue para el Barranquilla FC, club en el que estuvo entre 2013 y 2017. Julio Comesaña vio su trabajo y comenzó a invitarlo a los entrenamientos del Júnior, club que lo contrató el año pasado. No obstante, apareció una llamada anhelada de la Federación Colombiana de Fútbol. Jorge Serna, el director de Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol, lo citó a una reunión con el presidente Ramón Jesurún. Le pidieron que presentara un proyecto para hacerse cargo de la selección sub 20, en reemplazo de Carlos El Piscis Restrepo.

Luego de una discreta presentación en los Juegos Suramericanos en Cochabamba (Bolivia), en junio pasado, cuando logró la medalla de bronce, hace un mes ganó el título de los Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla. Esa fue la razón por la cual Ramón Jesurún determinó encargarle el equipo de mayores, ante la incertidumbre por la continuidad de José Pékerman.

Aunque está contento por trabajar con jóvenes, Reyes no oculta su deseo de dirigir algún equipo profesional y la selección mayor. Cumplirá su sueño el 7 de septiembre, en Miami, cuando la tricolor enfrente e Venezuela. Y cuatro días después estará en el banquillo nada menos que ante Argentina, en Nueva Jersey. Posteriormente, Colombia jugará el 11 de octubre en Tampa, contra Estados Unidos; y el 16 de ese mes ante Costa Rica, en Nueva Jersey, encuentros en los que puede mantenerse al mando el samario.