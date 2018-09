“Quiero ganarme un puesto en la selección”: Sebastián Villa

Daniel Avellaneda Buenos Aires

Fue la revelación de la Liga Águila por su velocidad, su capacidad de desequilibrio y sus goles. Resultó un hombre clave en la consagración de Deportes Tolima, que se coronó campeón por segunda vez en su historia. Y muy pronto, Boca Juniors se dejó seducir por su talento. Sebastián Villa cumplió el sueño del pibe, como reza ese tango tan popular. Hoy, con 22 años, este joven oriundo de Bello es una de las figuras del coloso xeneize que busca su séptima Copa Libertadores.

Lleva tres meses en la Argentina, pero ya parece adaptado a las idas y vueltas del país. “De la casa al entreno y del entreno a casa”, dice el delantero nacido el 19 de mayo de 1996. Villa recibió a El Espectador en Casa Amarilla, el búnker azul y oro. Y habló de todo: sus inicios, su buen momento, su convivencia con esos compatriotas que dejaron su huella en Boca y la competencia con las grandes estrellas del camarín de la Bombonera.

¿Qué hubiera sido de su vida si no encontraba un pedazo de chatarra?

Ja… Siempre me recuerdan esa historia: cuando vino el veedor de Tolima a Medellín no pude viajar porque no tenía dinero para el pasaje. Cogí aluminio y un pedazo de chatarra, lo vendí y compré el boleto para viajar a Santa Lucía. Me vieron jugar y a la semana siguiente estaba en Ibagué.

Chirri, como le dicen en su tierra, se instaló en la pensión del club vino tinto y explotó sus cualidades. En la Selección de Antioquia y en Tolima, donde debutó en primera y mostró todas esas virtudes que lo acompañaron desde el Club Palmazul, una de las buenas canteras que tiene la región. “Siempre me sacrifiqué para llegar al objetivo de progresar. Crecí en una familia humilde, trabajadora y sé que el éxito llega por el fruto del esfuerzo”, reflexiona en el mediodía de Buenos Aires, un rato después de la práctica que condujo Guillermo Barros Schelotto. Está feliz por la convocatoria que recibió de Arturo Reyes para los amistosos que la Selección de Colombia jugará ante Venezuela y Argentina en Estados Unidos por la fecha FIFA.

¿Cómo es ser dirigido por el Mellizo, un técnico que es bicampeón y muy ganador como futbolista? ¿Qué le dijo cuando llegó a Boca?

Me dijo que me iba a tener muy en cuenta, que aprovechara el momento. Yo soy un jugador fuerte en los duelos individuales. El profe me pidió que jugara por afuera y que me sacrificara en la marca. En el fútbol argentino se corre más. No te dan tantos espacios.

¿Cuánto tiene que agradecerle a Wilmar Barrios?

Mucho. Él dio muy buenas referencias. Nos conocemos de Tolima, ganamos la Copa Colombia. Cuando estaban por cerrar mi pase, le pedí que se quedara hasta diciembre para que podamos ganar otro título. Gracias a Dios, me hizo caso. Ojalá podamos cumplir el sueño y seamos campeones como en Tolima. Es un jugador extraordinario. Lo mostró en el último Mundial. Tiene un gran presente y un futuro enorme.

Usted es el quinto beatle colombiano. Ya estaban Barrios, Sebastián Pérez, Edwin Cardona y Frank Fabra. ¿Es un gran respaldo que haya tantos compatriotas en el club?

Es un apoyo muy grande. Son buenos compañeros. Cuando vine para Buenos Aires me crucé con Edwin y hablamos de los usos y costumbres que tienen acá, cómo es vivir en Argentina y todo lo que significa vestir la camiseta de Boca a nivel nacional e internacional. Muchos colombianos dejaron una huella importante. Los jóvenes crecimos viendo a Óscar Córdoba, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez ganar todo lo que se propusieron en el club. En Colombia hay un respeto muy grande por Boca. Llegar acá fue un paso enorme para mi carrera y no quiero dejar pasar la oportunidad.

¿En qué momento lo encuentra este llamado de la Selección?

Me encuentro muy bien futbolísticamente. Gracias a Dios, estoy pasando un buen momento, recibí el llamado de la mejor manera y ahora quiero ganarme un puesto en la Selección. Es mi primera vez con la camiseta nacional y un motivo de orgullo para mí y para mi señora. Es lo más importante que me pasó en mi carrera. Dios tenía reservada esta posibilidad justo para mí y voy a tratar de aprovecharla al máximo.

Boca tiene un ataque con muchas estrellas. ¿Es difícil ganarse un lugar entre los titulares?

Todos son delanteros espectaculares. Tengo la posibilidad de compartir el vestuario y competir con ellos. Hay que redoblar el esfuerzo. En Boca se tiene que demostrar en cada partido. Y eso es lo que voy a hacer en cada partido.

En Boca lo ven parecido a Pavón. Es más, se dice que usted será el reemplazante cuando el cordobés sea transferido al fútbol europeo.

Me encanta jugar con Pavón. Tenemos características parecidas: somos rápidos, buenos en el mano a mano. Si en el futuro no está, haré lo mejor posible para que no se note su ausencia. Ahora que estamos juntos, haremos lo mejor para que gane Boca.

¿Cómo fue jugar en Barcelona contra grandes figuras como Lionel Messi, por ejemplo?

Pisar el Camp Nou y poder jugar en ese estadio fue algo que no voy a olvidar. Son grandes jugadores; Barcelona es un equipo muy bueno. Hicimos lo mejor que pudimos. Yo me llevo el recuerdo de ese gran momento.