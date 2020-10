Maxi Gómez anotó el 2-1 en el minuto 93 y luego de que el VAR no sancionara una mano clara a favor del visitante. Ahora, el DT colombiano deberá preparar el duelo con Colombia.

Eduardo Galeano (Montevideo, 1940), tan hincha de Nacional de Uruguay, dijo una vez que no hay nada más vacío que un estadio vacío. Y que no hay nada más mudo que unas gradas sin gente. Lo dijo haciendo alusión al Centenario, al que tantas veces fue para ver a su equipo y a la selección celeste, donde en varias ocasiones se enojó a rabiar por los malos tratos a la pelota y se alegró con una que otra genialidad inesperada.

Ese mismo escenario, donde se hicieron leyenda los mejores jugadores uruguayos, estuvo, si se quiere decir, deshabitado. Y no porque no hubiera fútbol, ni mucho menos (jugaron Uruguay y Chile), solo que faltaron los cánticos y los insultos, los ¡uyyy! del gol que no fue y el estrépito por la pelota que sí entró.

Si hay algo para rescatar de esta nueva normalidad es que se pueden escuchar los gritos en el terreno de juego, y los partidos se sienten como los del barrio, algo que era complicado por la atmósfera de siempre. Y entonces Luis Suárez le reclama a Nicolás de la Cruz porque no le puso la pelota adelante, y Reinaldo Rueda le pide a los defensores chilenos que estén más compactos, que cierren los espacios.

Y las indicaciones del entrenador colombiano fueron tan claras en el terreno de juego, que las entendieron los dos Díaz del equipo chileno, Paulo y Nicolás, los encargados de ir por las bandas. Lastimosamente ese pedido de mantener las líneas fue complicado por la presión de Uruguay en un duelo tan frenético y físico. Y Chile, con 16 jugadores debutantes en la eliminatoria, y tan afectada por las ausencias de último momento, aguantó hasta que pudo.

Hasta el minuto 39, cuando en una acción enredada, de esas en las que se aplica el nuevo reglamento, el de “no importa si la mano fue o no intencional”, el central sancionó penalti a favor de los uruguayos. Lo hizo luego de ir a ver la pantalla y de analizar unos cuantos segundos un balón que rebotó y pegó en la extremidad superior.

Luis Suárez, el hombre de Atlético de Madrid, cobró de forma impecable y abrió la cuenta. Además, anotó su gol 60 con la selección y el tercero con el que se abre una eliminatoria suramericana (también lo hizo para Suráfrica 2010 y Brasil 2014).

⚽️ 6⃣0⃣ Con el 1-0 parcial ante Chile, @LuisSuarez9 marcó su gol número 60 en la selección mayor.



¡Felicitaciones! pic.twitter.com/v7LC3v1BZ4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 8, 2020

Óscar Washington Tabárez festejó desde su silla, muy mesurado y pensando en corregir lo corregible porque él, más que nadie, sabe que el juego mismo es el que lleva al cambio. Esa tranquilidad no duró mucho, pues en la segunda parte, con Chile más organizado, una acción entre Charles Aránguiz y Alexis Sánchez terminó con el gol del jugador de Inter de Milán y con los abrazos en el banco visitante.

Alexis llegó a 44 anotaciones con el equipo de mayores y se sigue consolidando como el goleador histórico de los chilenos. A partir de ese instante, Rueda hizo que su Chile fuera sobrio y bastante funcional entendiendo que sumar un punto en el Centenario no es fácil, que en las pasadas eliminatorias los australes perdieron 3-0 y que de los ocho encuentros previos en Montevideo, los locales habían ganado en siete oportunidades.

Sin embargo, todo el trabajo se perdió en el minuto 93, cuando el empate era una realidad, con Uruguay siendo Uruguay y no dándose por vencido, con Chile alegando un penalti no sancionado minutos antes por una clara mano en el área (ni siquiera con VAR vieron la acción de Sebastián Coates), y con Maxi Gómez y su remate seco, templado para el 2-1 final.

A su manera, como suelen hacerlo, los uruguayos demostraron que no conocen la palabra resignación y que a punta de pelotazos y de ir para adelante siempre cumplen su cometido. Seguro Galeano no hubiera disfrutado del partido, pero sí que hubiera festejado porque la celeste, al fin de cuentas, ganó, eso sí, con una mala actuación arbitral.

Ahora los chilenos viajarán a Santiago para preparar el encuentro del próximo martes frente a Colombia, un choque especial para el DT vallecaucano y su cuerpo técnico, que buscará sus primeros tres puntos-

En cuanto a Uruguay, su segunda salida será en Quito frente a Ecuador, selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

Camilo Amaya - @CamiloGAmaya