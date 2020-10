Uruguay vs. Chile, el primer clásico de la eliminatoria

El seleccionado charrúa recibe al que dirige el técnico colombiano Reinaldo Rueda. Ambos equipos están en proceso de renovación. El juego se verá desde las 5:45 p.m. de este jueves, por el Gol Caracol.

La selección chilena, dirigida por el técnico colombiano Reinaldo Rueda, enfrentará este jueves en la tarde a la de Uruguay (5:45 Gol Caracol), en el estadio Centenario de Montevideo, estreno de ambos equipos en la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022.

Ya convertido en un clásico regional luego de protagonizar enfrenamientos de alto voltaje en los últimos años, los equipos llegan con realidades diferentes. El combinado charrúa ha iniciado un recambio generacional con el surgimiento de jóvenes de gran nivel que figuran en poderosos clubes de Europa como los centrocampistas Rodrigo Bentancur (Juventus) y Federico Valverde (Real Madrid). “No vamos a esconder que tenemos bajas de jugadores que son referentes, pero tenemos un montón de compañeros nuevos que vienen con la frescura, las ganas y el entusiasmo para hacer las cosas bien”, dijo el experimentado capitán Diego Godín en la rueda de prensa previa al duelo.

Bentancur y Valverde son los llamados a tomar la posta que dejarán dentro de poco Luis Suárez, ahora en el Atlético de Madrid tras una traumática salida del Barcelona, así como Edinson Cavani, ambos de 33 años, además de Godín (34), ahora en el Cagliari tras una temporada en Inter de Milán. El ‘Matador’ Cavani fichó hace una semana para el Manchester United pero no estará con la celeste en esta doble fecha de la eliminatoria por no haber tenido actividad desde marzo, cuando jugó su último partido con el París Saint Germain. Eso sí, la continuidad en el banquillo técnico no se discute. Con 73 años de edad, cuatro eliminatorias y más de 200 partidos al frente del combinado charrúa, el ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez sigue vigente.

Por los lados de Chile ha sido más complicado encontrar figuras de reemplazo para su exitosa “Generación Dorada”, esa que que logró títulos de las Copas América de 2015 y 2016. Sin embargo, el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda confía en poder aprovechar un poco más a esos héroes nacionales, liderados por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, ambos ahora en el Inter de Milán.

Uruguay nunca ha perdido en casa frente a Chile por las eliminatorias y Chile apenas logró un punto de los últimos 18 posibles en el camino a Rusia 2018. De hecho, acumula cinco juegos sin convertir a domicilio. El compromiso se verá en directo, desde las 5:45 p.m., por l Gol Caracol.