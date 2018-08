Yerry Mina: "Deseo competir"

Si Yerry Mina no triunfó en el Barcelona no fue por falta de talento sino porque no le dieron la confianza que necesita cualquier empleado para hacer bien su trabajo. El defensor de Guachené no contó para el entrenador Ernesto Valverde, mientras que en la selección colombiana José Pékerman le dio el espaldarazo necesario y por eso brilló en el Mundial de Rusia 2018 con el equipo tricolor. Esa confianza es la que espera recibir en el Everton, club que pagó 32 millones de euros por sus servicios.

"Conozco a los jugadores de Everton y espero poder jugar con mi nuevo equipo. He hablado mucho con el entrenador y sé de su pasión por Everton y la determinación de tener éxito. También estoy decidido a hacer lo mejor para Everton", confesó el defensor que comenzó su carrera en el Deportivo Pasto, luego jugó en Independiente Santa Fe, Palmeiras de Brasil, Barcelona de España y ahora llega a la Premier League, la mejor liga del mundo.

"He visto la Premier League durante mucho tiempo. Es la mejor liga del mundo. Esta es una gran oportunidad para mí y deseo competir", agregó el colombiano.

El colombiano tendrá de compañeros a Lucas Digne y André Gomes, hombres que también llegaron del Barcelona al club de Liverpool. "Hablé con Lucas y él me contó todo sobre el Club, lo que también me hizo querer venir aquí. Con André también. Es un buen tipo y queremos hacer lo mejor para Everton", comentó Yerry.

Este viernes será el primer entrenamiento con el equipo. La adaptación se tomará su tiempo. Primero a la cultura inglesa que es muy diferente a la latina y la española y segundo, al idioma. Tenrá un traductor que lo acompañará todo el tiempo, sin embargo, el reto del caucano será poder comunicarse rápidamente con sus compañeros de equipo, teniendo en cuenta que sólo hay un español y no hay otros latinos.

| "It's important that the Club wants to fight for something. I'm delighted to be here." - Yerry Mina



