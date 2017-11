Zidane: “Obviamente que James, Morata y Pepe nos hacían más fuertes”

Redacción deportes

Una de las semanas más delicadas desde que Zinedine Zidane asumió la dirección técnica del Real Madrid. Luego de las derrotas frente al Girona y el Tottenham, en España ya se habla de crisis. Una que se agudizó con las declaraciones de Cristiano Ronaldo en las que aseguró que “James, Morata y Pepe nos hacían más fuertes”. El entrenador francés compareció en rueda de prensa y dio su opinión de las declaraciones del portugués.

“Yo pienso que los jugadores que han llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro del Real Madrid, pero si me preguntas, sinceramente si me preguntas, a todos los grandes jugadores hace falta un gran equipo, obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James y todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que estos futbolistas que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes”, dijo con respecto a las nuevas incorporaciones del cuadro merengue.

El francés es uno de los más señalados por la marcha de los tres jugadores, pues la prensa española afirma que pudo haber hecho mucho más para que no se marcharan.

"¿Pude hacer más para que se quedaran? Yo no creo nada. Las cosas se hacen y tienes que aceptar las cosas como son. No voy a hablar de lo que pasó. Lo que me interesa es el equipo que tengo hoy”, sentenció.

El Real Madrid recibirá a Las Palmas este domingo por un duelo correspondiente a la undécima jornada de la liga española. La "Casa Blanca" se encuentra a ocho puntos del líder, el FC Barcelona.