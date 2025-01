¿A quién le pertenece “El Clásico” legalmente?

Real Madrid y Barcelona no son los equipos más grandes del fútbol español, sino que su rivalidad es de las más importantes a nivel mundial. Foto: EFE - Kiko Huesca

Parece que la disputa entre LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona por los derechos comerciales de “El Clásico” no va a terminar jamás. Los encuentros entre estos dos equipos españoles, sin importar el terreno en el que se jueguen, o la fecha, o la hora, o la competición, acaparan todas las miradas de los fanáticos del fútbol mundial, siempre, sin excepción, y eso le otorga un inmenso valor.

Cada vez que se enfrentan, millones de miradas se centran exclusivamente en su desarrollo, y sus duelos siempre están en boca de todos, de principio a fin; incluso, desde mucho antes de que la pelota ruede por el césped, porque las pancartas publicitarias, las vallas, las cuñas en las emisoras, y los comerciales televisivos inundan cada rincón del globo con sus inagotables fuerzas, masivas y torvas, y no le permiten a nadie olvidar que el partido tendrá lugar sin importar nada.

El dinero, entonces, qué es el eje central de esta lucha sin cuartel, ni tregua, ni mucho menos fin, confirma que las filas seguirán marchando al frente de ataque mientras tengan oportunidad. El silbato no acabará con ella, y hoy, al menos, de momento, LaLiga ha tomado ventaja.

Lo último que salió a la luz, según información obtenida por 2Playbook, fue que la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón a la gestora del fútbol profesional español en la disputa que sostiene con el Real Madrid y el Barcelona. El tribunal español le negó al Madrid y al Barcelona el derecho a registrar la marca “El Clásico” en España debido a la “elevada similitud desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual en los signos en conflicto”, pues podría confundir al público.

Lo que quiere decir esto es que, gracias a la gran similitud que tienen “El Clásico”, marca que quisieron registrar el Barca y el Madrid, con “ELCLÁSICO”, marca que utiliza LaLiga para promocionar el partido, y que intentó registrar en 2021 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; culés y merengues no podrán promocionar sus duelos al margen de las campañas de la liga local, ni podrán lucrarse de forma exclusiva con partidos amistosos organizados por ellos mismos, ni podrán blindar el merchandising que de allí se desprenda, ni ropa deportiva, ni videojuegos ni productos digitales.

Cuando La Liga, encabezada por Javier Tebas, descubrió los intereses de los blancos y los azulgranas, se lanzaron al ataque alegando que era evidente su “verdadero propósito de monopolizar la denominación ELCLÁSICO en el tráfico económico, y obstaculizar a LaLiga en el desarrollo de su Actividad comercial y la protección de sus signos distintivos”.

Los clubes españoles se defendieron de las acusaciones, para ellos, desproporcionadas y nada certeras, afirmando que el término también se ha utilizado en competiciones internacionales como la UEFA Champions League, ajenas al torneo local, y que dicho emblema debe pertenecer enteramente a los equipos en cuestión y no a un torneo en particular; pero LaLiga no sucumbió ante estas tímidas afirmaciones y llevó a cabo un estudio, a través de la consultora GfK, que arrojó resultados muy a su favor; que indicaban que “2 de cada 3 españoles mayores de 16 años, es decir, el 67%, asociaban dicha denominación (ELCLÁSICO) a LaLiga, porcentaje que sube hasta el 80% entre los aficionados al fútbol”.

Gracias a lo anterior, LaLiga se dedicó a establecer que el término en disputa tiene su origen muy definido, y que, además, ya que se utilizó por primera vez para promocionar los partidos entre el Athletic Club de Bilbao y Real Madrid, dicho término no pertenece a los clubes que disputan el encuentro, pues estos cambian.

Aunque esto aún no termina, se han llegado a dictámenes muy certeros. El escrito elaborado por el despacho de abogados Casas IP, aseguraron que LaLiga “ha ido desarrollando distintas actividades comerciales, publicitarias y de marketing de acusada importancia con el objeto de promocionar dicho enfrentamiento deportivo, creciendo día a día hasta conseguir atesorar una familia de marcas en ámbito nacional, europeo e internacional de acusada relevancia, grado de conocimiento y reputación”.

Por ahora El Clásico no pertenece ni al Barcelona ni al Real Madrid, quienes, por cierto, podrán presentar una casación en 20 días si es que no están de acuerdo con esta resolución, como seguramente pasará; pero tampoco le pertenece del todo a LaLiga, pues aun con todos los argumentos que han presentado en cada uno de los intentos de los clubes de registrar el término, en una ocasión los equipos consiguieron el aval para dicho registro por parte de la Oficina Española de Patentes, en mayo del 2023; aval que luego fue revocada, es cierto, pero que sienta un precedente importante de probabilidad.

