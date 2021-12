Alex Ferguson con uno de los varios trofeos de Premier League que ganó. Foto: ANDREW YATES

Con apenas 16 años, Alexander Chapman Ferguson debutó como delantero en el Queen’s Park. Siempre le había gustado el fútbol y consiguió el sueño de muchos adolescentes: jugar balompié profesional. Luego de estar entre 1957 y 1960 en dicho club, pasó al St. Johnstone, de donde partió al Dunfermline, para después ir al Rangers. Posteriormente terminaría su carrera como jugador tras militar en Falkirk y Ary United.

(Aquí, toda la información deportiva)

En 1974 comenzó su sendero como director técnico, con el East Stirlingshire. Aceptó una oferta del St. Mirren y consiguió ganar la segunda división de Escocia. Pasó al Aberdeen, con el que conquistó múltiples títulos. Ya era reconocido por su carácter fuerte y sus conceptos claros sobre el más popular de los deportes.

Antes de llegar al Manchester United, dirigió a la selección escocesa en el Mundial de México 1986. Con el cuadro de los “Diablos Rojos”, aunque fue resistido al principio, no paró de ganar trofeos y de hacer debutar a hombres que se convertirían en ídolos de esa institución. Consiguió la Premier League en innumerables ocasiones, también ganó la Champions League, Recopas y Supercopas de Europa, la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes y, por su puesto, las competencias locales de Inglaterra, como la FA Cup y la Community Shield.

(George Best, el indomable)

También fue galardonado con múltiples premios individuales por su labor exitosa como entrenador del United y, además, recibió el honor de ser nombrado “Sir” por la realeza británica. En 2013 dejó el banquillo de su amado club, al que no ha abandonado, pues sigue yendo a Old Trafford a presenciar a un equipo que en los últimos años no ha tenido los éxitos que festejó bajo sus órdenes.

Este viernes, cuando el planeta está despidiendo el 2021 y le da la bienvenida a un año mundialista, Sir Alex Ferguson, el hombre que será eterno en la memoria del fútbol, cumple 80 años de vida. Nació el 31 de diciembre de 1941 en Govan, distrito de Glasgow. El apellido Ferguson y el Manchester United nunca dejarán de estar ligados.