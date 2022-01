Alphonso Davies, otro futbolista en estado de alerta por problemas en su corazón

El canadiense llegó al cuadro alemán en 2018 por 12 millones de dólares. Foto: Twitter Alphonso Davis

El joven canadiense del Bayern de Múnich Alphonso Davies sufre una “ligera inflamación del músculo cardíaco” (miocarditis), probablemente debido a su contagio de covid-19. En principio, el defensor será baja para varias semanas, reveló este viernes su entrenador Julian Nagelsmann.

Davies se une a la lista de jugadores como Christian Eriksen, Sergio Agüero, Ousmane Coulibaly o Andrés Román, entre casi un centenar de deportistas en todo el mundo, que han reportado casos de problemas en el corazón relacionados con la covid-19.

Sin embargo, este tema es un caso de estudio todavía y no han conclusiones al respecto. Por ejemplo, en el caso del canadiense, los médicos no disponen de certezas científicas sobre el origen de esta patología del lateral izquierdo de 21 años. No obstante, “la probabilidad que proceda de su covid es grande”, reconoció el estratega Nagelsmann.

“Estará ausente un tiempo aún indeterminado. No es tan dramático, pero debe curarse, y eso llevará un cierto tiempo”, añadió el técnico.

Otros seis jugadores que superaron el covid-19 regresaran al grupo, pero según reveló Nagelsmann, para el partido en Colonia sólo el capitán Manuel Neuer y Corentin Tolisso están en condiciones de salir de inicio.

Los otros, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards y Tanguy Nianzou “siguen recuperándose”, según el técnico.

De los nueve jugadores positivos en coronavirus la semana pasada, sólo Lucas Hernandez sigue sin haberse recuperado. Kingsley Coman ha dejado atrás la enfermedad, pero seguirá de baja por las secuelas de una lesión muscular.