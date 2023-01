Andrés Iniesta: “No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador”

Andrés Iniesta ya se unió a los entrenamientos con Vissel para una nueva temporada de la J1 League de Japón. Foto: @andresiniesta8

El futbolista español Andrés Iniesta comenzó a entrenar con su equipo, el Vissel Kobe de Japón, para preparar la temporada que comenzará el próximo febrero y que podría ser su última en el equipo, según el contrato actual del jugador.

El exvolante del Barcelona, que llegó al Vissel en 2018, cuenta con contrato con el club hasta finales del presente año, tras extender su vinculación en 2021. No obstante, el futbolista, que cumplirá 39 años el próximo mayo, señaló en una entrevista a EFE que por el momento no ve cercana su retirada del fútbol profesional.

“Futbolísticamente, me encuentro bien y este año lo comenzaré con las ganas de seguir jugando a fútbol. A partir de ahí, tendremos que ver las sensaciones o si se pueden abrir otras vías. Vivo muy en el presente. No descarto pasar la barrera de los 40 como jugador. A día de hoy, sigo disfrutando del fútbol y me cuido para estar bien y no sufrir”, dijo Iniesta.

Takayuki Yoshida, quien tomó las riendas del equipo el pasado junio y logró enderezar su rumbo, seguirá este año en el banquillo de un Vissel que ha dejado de contar con el defensa Tomoaki Makino, retirado a los 35 años, y con el delantero español Bojan Krikic, de 32 años y quien se desvinculó del club el mes pasado.

“La temporada pasada fue una dura lucha”, dijo el técnico, quien aspira a “crear un equipo para pelear durante toda la temporada” y buscar el crecimiento individual de sus jugadores para mejorar también en lo colectivo, en declaraciones recogidas por el club.

Histórico con el Barcelona

Andrés Iniesta ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona. De 2002 a 2018, sumó 32 títulos, que incluyen cuatro Ligas de Campeones, nueve Ligas y seis Copas del Rey. Pasó 16 temporadas defendiendo la camiseta culé y jugó 674 partidos, en los que marcó 57 goles.

Durante sus años en el club catalán formó un legendario trío en la mitad del campo junto a Xavi Hernández y Sergio Busquets. Además, fue uno de los encargados de abrirle camino a Lionel Messi en un Barcelona que ganó todo bajo el mando de Pep Guardiola.

Andrés Iniesta puso punto final a su etapa como jugador de Barcelona el 27 de abril de 2018 cuando se fue al Vissel Kobe de la J1 League en Japón. Tras su traspaso por 10 millones de euros, se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2019, según la revista Forbes.

“No tengo duda de que se seguirá jugando bien y ganando. Hay jugadores de casa, que hemos vivido los mejores momentos en la historia del club, que no es fácil decir adiós. Se queda gente que lleva mucho tiempo aquí. Aquí hay mucha gente capacitada para continuar con este legado”, dijo en su despedida.

El héroe de España en Sudáfrica 2010

Además de haber marcado la historia del club azulgrana, Iniesta también se ganó un lugar en el salón de la fama de la selección española. Jugó 131 partidos con la camiseta de España, pero ninguno fue tan importante como la final ante Países Bajos en la Copa Mundo de Sudáfrica 2010.

La temporada anterior al Mundial Iniesta sufrió cuatro lesiones musculares, incluida una solo dos meses antes de viajar a Sudáfrica, pero Vicente del Bosque le dio el voto de confianza y lo llevó a territorio africano. España venció a Portugal, Paraguay y Alemania en el camino a la final en Johannesburgo, donde se encontró con los neerlandeses dirigidos por Bert van Marwijk.

¿Es el gol ganador más icónico de la historia? ✨ 🇪🇸



El 11 de julio de 2010, @andresiniesta8 hizo magia en los últimos minutos para que @SEFutbol ganara su primera Copa Mundial 🏆 🤩 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 11, 2022

Hubo oportunidades para ambos bandos, pero ninguna tan clara como la de Arjen Robben ante el arquero español Iker Casillas, que puso nerviosos a todos los españoles. Pero el empate 0-0 se mantuvo mandando la final a la prórroga.

Fue en el minuto 116 en el que Andrés Iniesta puso su sello en la historia de la selección de España. Su gol, el único de la final de 2010 y que dedicó al fallecido Dani Jarque, le dio a La Roja su primer y único título mundial.

España solo anotó ocho goles en sus siete partidos jugados y esto lo convierten en el campeón con menor cantidad de anotaciones en una Copa del Mundo. Iniesta junto a David Villa y Carles Puyol, fueron los tres únicos jugadores que marcaron en Sudáfrica. Y esos ocho goles les fueron suficientes para convertirse en figuras históricas de España.

