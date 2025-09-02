No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bolivia se juega la vida en Barranquilla: “Vamos a ir con todo”, avisa su técnico

Con sus mejores jugadores, La Verde desafía a Colombia en su casa en busca del sueño mundialista de 2026.

Redacción Deportes
02 de septiembre de 2025 - 12:44 p. m.
El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, habla durante una rueda de prensa este lunes, en La Paz (Bolivia). Villegas afirmó que junto a sus dirigidos quieren "ansiosamente" clasificar al Mundial de 2026, aunque también reconoció que "todo puede pasar" en las dos últimas fechas de las eliminatorias suramericanas, en las que la Verde se medirá con Colombia y Brasil.
Foto: EFE - GABRIEL MARQUEZ
Bolivia enfrentará con sus mejores jugadores a Colombia en Barranquilla y también contará con todas sus piezas para recibir a Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, afirmó este lunes el seleccionador Óscar Villegas.

La Verde se aferra con uñas y dientes al sueño de pisar nuevamente un Mundial de fútbol, al que no llega desde su histórica clasificación a Estados Unidos 1994.

En la antesala de las últimas dos fechas, Bolivia es octavo con 17 puntos y aunque tiene posibilidades matemáticas para un pase directo, debe sortear dos escollos enormes: Colombia (6) y Brasil (3).

Además, está Venezuela en la séptima casilla y mejor ubicado para sacar boleto a la repesca intercontinental.

El adiestrador boliviano Oscar Villegas hace números y planes para seguir en carrera, sabe que el tiempo le juega en contra y que debe poner toda la carne en el asador ante el equipo cafetero. Después pensar en los pentacampeones del mundo, a los que recibirá en El Alto (4.150 metros de altitud) el próximo martes.

“Sí, creemos que vamos a ir con todo”, dijo el timonel en una rueda de prensa. A renglón seguido remachó: “vamos a presentar todo lo mejor que tenemos en Colombia”.

Es por eso que la futura alineación es un complicado rompecabezas.

Seis jugadores que representan la base del plantel tienen tarjetas amarillas: Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Roberto Fernández, Diego Medina, Enzo Monteiro, Robson Matheus, Moisés Villarroel y Diego Arroyo.

El meta Carlos Lampe, de filas del Bolívar, ha reconocido que combinado cafetero de Néstor Lorenzo es “una de las mejores selecciones de Sudamérica”.

Además de que tiene grandes estrellas, el meta fijó su atención en el delantero Luis Díaz del Bayern de Múnich y James Rodríguez del León de México.

A Díaz describió como “veloz” y que se saca a “dos rivales tranquilamente” y a Rodríguez como un jugador “muy claro con la pelota”.

