Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Arsenal perdió su invicto y Man. City aprovechó: así quedó la tabla de posiciones en la Premier

La caída del Arsenal en el descuento frente a Aston Villa dejó el liderato contra las cuerdas y Manchester City se acerca peligrosamente en la lucha por la Premier League.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
06 de diciembre de 2025 - 06:19 p. m.
Arsenal perdió su invicto y Man. City aprovechó: así quedó la tabla de posiciones en la Premier
Arsenal perdió su invicto y Man. City aprovechó: así quedó la tabla de posiciones en la Premier
Foto: Agencia AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El vértigo por la cima de la Premier League volvió a encenderse este sábado con la derrota de Arsenal 2-1 en su visita a Aston Villa y dejó abierta una disputa que parecía encaminada a teñirse únicamente de rojo y blanco.

El desenlace, dramático hasta el último suspiro, tuvo acento argentino gracias al derechazo de Emiliano Buendía en el tiempo añadido, un remate que no solo quebró la resistencia del líder sino que reconfiguró, de inmediato, el mapa del campeonato inglés.

Vínculos relacionados

¡Oficial! Colombia jugará en México y Estados Unidos en el Mundial 2026: horarios y sedes
Festival de goles en Alemania: Bayern ganó y Luis Díaz fue protagonista con gran asistencia
El sorteo del Mundial en 3 minutos: el grupo de Colombia y el panorama completo

Mientras tanto, con el triunfo de Manchester City, la presión sobre los dirigidos por Mikel Arteta sube varios grados justo cuando el calendario aprieta y la enfermería no da tregua.

El Arsenal venía sosteniendo una marcha casi impecable. Cargaba una racha de 18 partidos sin perder, había construido una identidad sólida y se movía con la seguridad. Pero Villa Park, escenario donde han naufragado varios candidatos en los últimos meses, terminó por desestabilizarlo.

El local abrió la cuenta a los 36 minutos gracias a Matty Cash, que resolvió una jugada profunda por derecha. La respuesta londinense llegó temprano en la segunda parte, cuando Leandro Trossard empujó el empate a los 52’. El guion parecía acomodarse a una lógica conocida: Arsenal reaccionaba, imponía ritmo y buscaba inclinar la tarde hacia sus aspiraciones. No ocurrió.

El partido, que reunió a dos de los equipos más consistentes del curso, se disputó con un nivel de intensidad propio de una final anticipada. El Aston Villa, que encadenó su séptima victoria consecutiva, mantuvo sus argumentos hasta el final. Y cuando parecía que el empate sería el resultado natural a tanto ida y vuelta, apareció Buendía para convertir un rebote en gloria local. Un disparo seco, a ras, imposible para la defensa improvisada de un Arsenal debilitado, que vio cómo su estructura se desmoronaba en la última jugada del encuentro.

Video Thumbnail

Porque, más allá del resultado, el contexto pesa. El equipo de Arteta afrontó el duelo con una zaga de emergencia: sin William Saliba, Gabriel Magalhães ni Christian Mosquera, el técnico se vio obligado a alinear a Piero Hincapié y Jurrien Timber como centrales. La falta de sincronía fue evidente en varios tramos del partido, y confirmó la preocupación interna que empieza a crecer en Londres: la necesidad de refuerzos en enero para sostener la pelea por un título que se les resiste desde 2004.

La derrota no llega en un momento cualquiera. El Arsenal debe poner en juego su liderato continental en apenas tres días, cuando visite a Brujas por la Liga de Campeones, y además ve cómo sus números en la Premier se han estancado con apenas 8 de los últimos 15 puntos sumados. Mientras tanto, Manchester City quedó a solo dos puntos de los Gunners. La punta, que parecía robusta, ahora se aprieta.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League con la derrota de Arsenal y el triunfo de Manchester City

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Arsenal

Arsenal vs. Aston Villa

Premier League

Inglaterra

Premier Tabla

Tabla Premier

Premier League en vivo

Arsenal FC

Sunderland

Manchester City- Sunderland

Man City vs Sunderland

Goles hoy

Partidos hoy

fútbol inglés

Tabla de posiciones premier league

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.