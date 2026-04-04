Arsenal recibió un duro golpe antes de recibir al Sporting de Luis Suárez en la Champions

Los jugadores de Arsenal lamentan su derrota de este sábado. Foto: AFP - GLYN KIRK

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Southampton dio el golpe y eliminó al Arsenal de la FA Cup al vencerlo 2-1 este sábado, en un partido intenso que se resolvió en los minutos finales y que dejó a los Saints clasificados a las semifinales.

El encuentro se disputó en casa del Southampton, donde el equipo local resistió largos tramos de dominio visitante y aprovechó sus momentos clave para quedarse con la victoria.

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El primer gol llegó al minuto 36 por medio de Stewart, tras un error defensivo que dejó al delantero mano a mano para definir. Arsenal reaccionó en la segunda parte y empató al 68 con Gyökeres, luego de una jugada colectiva dentro del área.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, apareció Charles al minuto 84 con un remate que pegó en el poste y terminó en el fondo de la red, desatando la celebración local. En los minutos finales, el equipo londinense intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa sólida y una intervención clave del arquero Kepa.

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La derrota deja tocado al Arsenal no solo por la eliminación, sino también por la lesión de Gabriel, quien tuvo que salir del campo y queda en duda para los próximos compromisos.

El golpe llega justo antes de la visita de este miércoles al Sporting de Lisboa, donde se enfrentará al equipo del colombiano Luis Javier Suárez, en un duelo que ahora toma mayor presión para los dirigidos por Mikel Arteta.

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