El Mallorca de Mojica le ganó a Real Madrid y Barcelona empieza a sentenciar LaLiga

Johan Mojica, marcando a Trent Alexander-Arnold. Foto: EFE - CATI CLADERA

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Barcelona dio un golpe que puede marcar el cierre de LaLiga. En el Metropolitano, el equipo azulgrana venció 2-1 a Atlético de Madrid con un tanto de Robert Lewandowski en el tramo final, en un partido que también funcionó como antesala del cruce que ambos disputarán esta misma semana por los cuartos de final de la Champions League.

La victoria tomó todavía más valor porque llegó después de la inesperada caída de Real Madrid frente a Mallorca, resultado que dejó a los catalanes con margen para empezar a sentenciar el campeonato.

Así fue el triunfo del equipo de Johan Mojica

La jornada había arrancado con el batacazo de Real Madrid en Son Moix. Mallorca, con Johan Mojica como titular y protagonista en varios pasajes del compromiso, derrotó 2-1 al conjunto blanco en un duelo de alta tensión que parecía encaminado al empate, pero que terminó resolviéndose en el tiempo añadido.

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El equipo bermellón golpeó primero con Dani Morlanes, que aprovechó un desajuste defensivo de los visitantes para abrir el marcador antes del descanso. Aunque Real Madrid tuvo más posesión y varias aproximaciones claras, se encontró una y otra vez con Leo Román, figura decisiva para sostener la ventaja local durante buena parte del encuentro.

En la segunda mitad, el conjunto madridista apretó con más decisión y encontró el empate al minuto 88 por medio de Éder Militão, que marcó de cabeza en su regreso tras una larga ausencia. Ese tanto parecía rescatar al menos un punto para los blancos, que ya habían movido el banco con el ingreso de Vinícius, Jude Bellingham y el propio Militão.

Sin embargo, cuando el empate parecía firmado, apareció Vedat Muriqi. El delantero kosovar marcó en el 90+1 el 2-1 definitivo con un remate violento dentro del área y desató la celebración en Son Moix. La victoria no solo fue vital para Mallorca en su pelea por salir de la zona baja, sino que además dejó a Real Madrid muy golpeado en la lucha por el título.

Barcelona aprovechó en un partido polémico

Con ese contexto, Barcelona salió al Metropolitano sabiendo que tenía una oportunidad de oro. El partido ante Atlético fue intenso desde el comienzo y tuvo varios momentos de tensión. Giuliano Simeone adelantó al conjunto rojiblanco, pero Marcus Rashford respondió casi de inmediato para igualar el marcador antes del descanso. En ese primer tiempo también se produjo la expulsión de Nico González, una acción que terminó condicionando el desarrollo del juego.

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La polémica continuó en la segunda mitad. Atlético reclamó una posible roja para Gerard Martín, pero tras revisión la decisión quedó en amarilla, lo que desató la indignación del banco local. Barcelona aprovechó el hombre de más, encerró al equipo de Diego Simeone en su campo y encontró el triunfo en los minutos finales, cuando Lewandowski empujó un rebote tras un remate de João Cancelo. Así, el líder transformó la derrota del Madrid en una ventaja todavía más amplia.

Así quedó la tabla

Con estos resultados, Barcelona quedó primero con 76 puntos en 30 partidos, luego de 25 victorias, un empate y cuatro derrotas. Real Madrid es segundo con 69 unidades, también con 30 juegos disputados. Más atrás aparecen Villarreal, tercero con 58 puntos en 29 encuentros, y Atlético de Madrid, cuarto con 57 en 30 partidos. Es decir, el equipo azulgrana le sacó siete puntos al Madrid y amplió la diferencia sobre un Atlético que dejó escapar una opción valiosa de seguir más cerca.

Los españoles, en la Champions

La actividad para los equipos españoles continuará de inmediato en la Champions League. Atlético de Madrid y Barcelona volverán a verse las caras este lunes 14 de abril a las 2:00 p. m., en uno de los cruces más llamativos de los cuartos de final. Un día después, el miércoles 15 de abril a la misma hora, Real Madrid visitará a Bayern en otro duelo de máxima exigencia. Los otros dos partidos de esta fase serán PSG vs. Liverpool el miércoles, y Sporting de Lisboa vs. Arsenal, el martes.

Así, la semana europea tendrá protagonismo español por partida doble, con Barcelona y Atlético repitiendo un choque caliente y Real Madrid enfrentando otra prueba grande en Alemania.

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