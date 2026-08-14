Arsenal vs. Manchester City: fecha, hora y dónde ver la final de la Community Shield

Viktor Gyokeres, de Arsenal, y Jeremy Doku, de Manchester City. Foto: EFE - VINCE MIGNOTT

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El FA Community Shield enfrentará este domingo a Arsenal, campeón de la Premier League, y Manchester City, ganador de la FA Cup. El encuentro se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, escenario que cuenta con techo retráctil y capacidad para 74.500 espectadores. Será la primera vez en 20 años que este tradicional partido se dispute en territorio galés.

Más allá del trofeo, el encuentro representa una primera prueba importante para dos de los grandes favoritos a conquistar la Premier League 2026-27. El ganador obtendrá una ventaja moral de cara al inicio de la temporada, aunque ambos equipos todavía se encuentran ajustando sus plantillas y funcionamiento.

Uno de los temas que genera expectativa en el conjunto ciudadano es la situación de Rodri, quien aparece como posible objetivo de Barcelona. El español figura además entre los jugadores que no estarían disponibles para el encuentro, junto con Grealish, Savinho y Reijnders.

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Los últimos cinco enfrentamientos entre Arsenal y Manchester City

19 de abril de 2026: Manchester City 2-1 Arsenal.

22 de marzo de 2026: Arsenal 0-2 Manchester City.

21 de septiembre de 2025: Arsenal 1-1 Manchester City.

2 de febrero de 2025: Arsenal 5-1 Manchester City.

22 de septiembre de 2024: Manchester City 2-2 Arsenal.

Posibles alineaciones en la final de la Community Shield

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Hincapié, Magalhães, Lewis-Skelly, Salmon; Eze, Nwaneri; Julienne, Dowman, Jesus; Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Dias, Reis, Gvardiol, Reijnders; Kovačić, Nunes; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. DT: Enzo Maresca.

¿Cuándo y dónde ver Arsenal vs. Manchester City, final de la Community Shield ?

Partido: Arsenal vs. Manchester City.

Competición: FA Community Shield.

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026.

Hora: 9:00 a. m. (hora de Colombia).

Estadio: Principality Stadium, Cardiff.

Dónde ver en Colombia: ESPN y Disney+.

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