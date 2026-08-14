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Benfica avanzó en Europa League con Jhon Durán y Richard Ríos: ya hay rival confirmado

El cuadro luso selló su clasificación a los play-offs de la Europa League tras superar al Hearts de Escocia.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
14 de agosto de 2026 - 01:47 p. m.
Jhon Jader Durán celebrando un gol con Benfica.
Jhon Jader Durán celebrando un gol con Benfica.
Foto: Benfica, vía X
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Benfica cumplió con su objetivo y avanzó a la ronda de play-offs de la Europa League después de eliminar al Hearts de Escocia con un marcador global de 7-2. El conjunto portugués había tomado una amplia ventaja en el partido de ida y terminó de confirmar su clasificación con un empate 1-1 en el compromiso de vuelta.

Los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos fueron titulares y tuvieron algunas de las oportunidades más importantes del Benfica durante el encuentro. Durán estuvo cerca de marcar en dos ocasiones: primero remató por encima del travesaño y posteriormente estrelló un disparo en el poste derecho.

Ríos también generó peligro en una jugada a balón parado. El mediocampista colombiano apareció en el área para conectar un remate de cabeza, pero el arquero Reus reaccionó a tiempo y logró desviar el balón para evitar el gol.

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Hearts, por su parte, estuvo cerca de ponerse en ventaja antes de conseguirlo. Los escoceses tuvieron un gol anulado por el VAR debido a un fuera de juego muy ajustado. Sin embargo, a 13 minutos del final, Tomas Magnusson finalmente puso el 1-0 para los locales.

La ventaja de Hearts duró muy poco. Dodi Lukebakio apareció inmediatamente para marcar el empate del Benfica y sentenciar definitivamente la serie, que terminó con un contundente 7-2 a favor del conjunto portugués.

Con la clasificación asegurada, Benfica se prepara ahora para los play-offs de la Europa League, donde enfrentará al Aarhus GF de Dinamarca. De esta manera, Jhon Durán y Richard Ríos mantienen su participación en competencias europeas con el equipo portugués.

Benfica ya tiene fechas para los play-offs de Europa League

  • Partido de ida: 20 de agosto de 2026.
  • Partido de vuelta: 27 de agosto de 2026.
  • Rival: Aarhus GF de Dinamarca.
  • Serie: Benfica disputará la clasificación a la fase de grupos de la Europa League.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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