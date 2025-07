Así fue el regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate

Juan Fernando Quintero durante su regreso al Monumental. Foto: Club Atlético River Plate

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero jugó en la noche de este domingo su primer partido oficial en lo que es su tercera etapa en River Plate. Los hinchas del equipo Núñez, donde el mediocampista formado en Envigado es ídolo, lo recibieron entre cantos y aplausos.

El volante antioqueño ingresó en los minutos finales del empate entre el equipo millonario y San Lorenzo, un duelo disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires válido por la tercera fecha de la Primera División de Argentina.

Quintero entró al minuto 69 en lugar de Santiago Lencina y, apenas pisó la cancha, fue ovacionado por los hinchas presentes en Núñez, que lo consideran un ídolo por lo hecho en etapas anteriores, especialmente su histórico gol en la final de la Copa Libertadores 2018.

Todavía no se entiende cómo está jugando no termino el gol. El centro de Juanfer es ORO. pic.twitter.com/UQFfMPXo62 — SARITA (@sariskleit) July 28, 2025

En su regreso a la acción, el colombiano intentó 37 pases —de los cuales acertó 30 (efectividad del 81%)—, generó una oportunidad clara a través de un centro curvo desde la banda derecha y generó espacios que los delanteros de su equipo no lograron aprovechar.

River dominó el partido en las estadísticas. Tuvo el 70% de la posesión, remató más veces que su rival y controló el ritmo del juego, pero en la única métrica decisiva, la del gol, se fue en blanco. San Lorenzo, sin patear al arco de Franco Armani, rescató un empate gracias a su orden defensivo.

“Yo no decidí volver. Marcelo [Gallardo] me llamó y cómo le voy a decir a mi casa que no voy a volver”, declaró Juanfer en zona mixta. “Se siente el cariño. Estoy muy feliz”. Con el partido de este domingo llegó a 98 con la camiseta de La Banda.

Gallardo, técnico del equipo, también tuvo palabras de elogio para el colombiano: “Es ese jugador que nos puede dar ese freno, esa creatividad, el pensar un poquito los inicios de ataque, no ser tan directo y vertiginoso. Nos da esa pausa que siempre nos viene bien”, señaló.

A sus 32 años, Quintero, quien jugó en América de Cali durante el primer semestre de 2025, busca recuperar su mejor versión en un equipo que lo recibió con los brazos abiertos. Entre sus objetivos de la temporada están el título de la Primera División Argentina y la Copa Libertadores.

