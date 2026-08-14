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Así presentó Atlético Mineiro a Kevin Castaño: los detalles del refuerzo

Después de su paso por River, el mediocampista de la selección de Colombia aterriza en el fútbol de Brasil.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de agosto de 2026 - 03:02 a. m.
Kevin Castaño, en la presentación de su nuevo equipo.
Kevin Castaño, en la presentación de su nuevo equipo.
Foto: Atlético Mineiro
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Atlético Mineiro hizo oficial el fichaje de Kevin Castaño y confirmó el nuevo destino del volante colombiano después de su salida de River Plate.

El equipo brasileño también anunció la llegada de Fred, quien compartirá el mediocampo con Castaño y conformará una de las nuevas apuestas del club para esta etapa.

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Castaño llega a Brasil después de una etapa irregular en River, club al que había aterrizado en marzo de 2025 como el fichaje más caro de su historia. El colombiano disputó 45 partidos con el cuadro millonario, no marcó goles y registró dos asistencias.

Su salida se cerró mediante una operación de cinco millones de dólares por el 50% de su pase, bajo la fórmula de préstamo con obligación de compra sujeta al cumplimiento de objetivos.

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Ahora, el colombiano comenzará una nueva etapa acompañado por Fred, el otro refuerzo anunciado por Atlético Mineiro. Ambos serán la nueva dupla del conjunto brasileño, que los presentó como parte de sus novedades para reforzar el equipo. Para Castaño será, además, un nuevo destino en el exterior después de sus experiencias con Krasnodar de Rusia, Cruz Azul de México y River Plate de Argentina.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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