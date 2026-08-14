¿Por qué David Ospina se fue del Atlante de México? No jugó ni un partido

David Ospina, junto a James Rodríguez. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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David Ospina dejó de ser jugador de Atlante apenas unas semanas después de haber sido presentado como uno de los grandes refuerzos del club mexicano.

El equipo confirmó la finalización del vínculo de común acuerdo con el arquero colombiano, quien había llegado el pasado 20 de julio y se marchó sin alcanzar a disputar un solo minuto oficial. Una lesión en el codo derecho terminó atravesando una etapa que duró apenas 22 días.

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La situación física de Ospina fue determinante en su salida. Según la información conocida alrededor del club, el guardameta no habría llegado en las mejores condiciones y la lesión terminó impidiéndole estrenarse con los Potros.

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Además, durante su corta estadía también habrían existido diferencias relacionadas con algunas condiciones económicas, deportivas y de infraestructura que se habían planteado antes de su llegada. Atlante, por su parte, explicó oficialmente que la decisión se tomó priorizando el bienestar y la salud del colombiano, además de los objetivos de la institución.

Ospina queda ahora sin equipo y con una incógnita mucho más grande alrededor de su futuro. Su situación física lo tendría analizando seriamente la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional, aunque por ahora no existe una decisión anunciada por el arquero. Atlante se limitó a agradecerle su disposición y profesionalismo durante su breve paso por el club y a desearle éxito en sus próximos proyectos. Lo único confirmado, de momento, es su salida; la posibilidad del retiro sigue abierta.

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