Ausencias, sorpresas y regresos en la convocatoria de la selección de Colombia

Reinaldo Rueda reveló su primera lista para los partidos de Eliminatoria contra Perú y Argentina.

Este martes, cuando nadie se lo esperaba, Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados de la selección de Colombia para los partidos por Eliminatorias que se jugarán contra Perú en Lima, el 3 de junio, y contra Argentina en Barranquilla, el 8 del mismo mes.

Tan pronto salió la lista el primer jugador ausente por el que todos preguntaron fue Radamel Falcao García, capitán del combinado nacional y máximo goleador en la historia de la tricolor.

Sin embargo, entre los convocados hubo muchas más sorpresas, no solo la ausencia de Falcao. Además, también causaron revuelo algunos jugadores que volvieron y otros que se estrenarán con el equipo.

Los que faltaron

El nombre principal en este apartado, sin duda, es Falcao García. A pesar de no pasar por su mejor momento y de que terminó con poco juego y muchas lesiones la temporada en Turquía, El Tigre es el jugador de mayor influencia y representatividad en la selección. Por eso, su ausencia en la lista es un movimiento inesperado por parte de Reinaldo Rueda.

Otros que llamaron la atención por no estar convocados fueron los cuatro colombianos de Boca Juniors: Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa.

Por un lado, Cardona y Campuzano acaban de recuperarse de su contagio de COVID-19. Ninguno de los dos está gozando de continuidad y no resulta tan raro pensar que no fueran llamados a la tricolor. Caso parecido al de Fabra, que, a pesar de estar sano, no está en su mejor nivel. No obstante, por otro lado, Sebastián Villa actualmente es uno de los mejores jugadores del cuadro xeneize, por lo tanto resulta por lo menos llamativo que no fuera tenido en cuenta.

Lo mismo que sucede con el defensor John Janer Lucumí del Genk en Bélgica, que no fue convocado a pesar de ser titular en su equipo junto a Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, ambos llamados por Rueda para esta fecha.

Tampoco fue convocado Bernardo Espinosa, titular con Girona en la Segunda División de España, uno de los centrales colombianos con mejor nivel en Europa.

Otros nombres que para muchos faltaron fueron los de Álvaro Montero, arquero de Deportes Tolima; Johan Mojica, lateral con Elche en España; Jeison Murillo (lesionado), defensor en Celta de Vigo; Luis Manuel Orejuela, lateral derecho en Sao Pablo.

Las sorpresas y los que vuelven

La convocatoria no solo levantó polémica por los jugadores que no estuvieron en ella, también por los jugadores que volvieron y por algunos que se estrenarán con el combinado nacional.

El nombre más comentado en este aspecto es el de Baldomero Perlaza, volante de Atlético Nacional, que debutará en el seleccionado como también lo hará el defensor, ex Átletico Nacional, Carlos Cuesta.

Resistido por una parte de la hinchada, Perlaza ha tenido la confianza de Juan Carlos Osorio y de Alexandre Guimaraes en las últimas temporadas del equipo verdolaga. Situación que lo ha hecho ganar confianza y ganarse un puesto en la consideración de Reinaldo Rueda.

Otro de los nombres que generó sorpresa fue el regreso de Sebastián Pérez, volante que juega actualmente en Boavista de Portugal y que tuvo el mejor momento de su carrera con Reinaldo Rueda en Atlético Nacional. Pérez, que no estaba en las cuentas de mucho, ha vuelto a tener continuidad en Europa después de unos años bastante complejos en Boca Juniors.

También causó revuelo la vuelta de Juan Fernando Quintero, que está jugando en China, y de Gustavo Cuellar, que juega en Arabia. Dos futbolistas que parecían que se iban a alejar de la selección de Colombia, por el nivel de sus ligas, pero que están de vuelta en la nueva convocatoria.

Además, también regresarán: Rafael Santos Borré, ignorado por Carlos Queiroz en el último ciclo; Miguel Ángel Borja, figura de Júnior de Barranquilla y del Nacional de Rueda en su época; Óscar Murillo, que es figura en el fútbol mexicano y que supo brillar con el técnico vallecaucano en Nacional.

Esta es la lista completa:

Arqueros:

David Ospina Ramírez - Napoli (ITA)

Camilo Vargas Gil - Atlas FC (MEX)

Aldair Quintana Rojas - Atlético Nacional (COL)

Defensores:

Carlos Cuesta Figueroa - KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz Mejía - KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez Mina - Tottenham (ING)

Yerry Mina González - Everton (ING)

Óscar Murillo Murillo - Pachuca (MEX)

William Tesillo Gutiérrez - León (MEX)

Stefan Medina Ramírez - Monterrey (MEX)

Mediocampistas:

Baldomero Perlaza Perlaza - Atlético Nacional (COL)

Wílmar Barrios Terán - Zenit (RUS)

Yairo Moreno Berrío - León (MEX)

Gustavo Cuéllar Gallego- Al Hilal (KSA)

James Rodríguez Rubio - Everton (ING)

Jéfferson Lerma Solís - A. F. C. Bournemouth (ING)

Juan Guillermo Cuadrado Bello - Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero Paniagua - Shenzen (CHI)

Matheus Uribe Villa - Porto (POR)

Sebastián Pérez Cardona - Boavista (POR)

Delanteros:

Duván Zapata Banguero - Atalanta (ITA)

Luis Diaz Marulanda - Porto (POR)

Luis Fernando Muriel Fruto- Atalanta (ITA)

Miguel Ángel Borja Hernández - Junior (COL)

Rafael Santos Borré Maury - River Plate (ARG)

Alfredo Morelos Avilez - Rangers (ESC)