Argentina, imparable; Venezuela, la sorpresa; Colombia, ¿lo mismo?

James Rodríguez (i) y Luis Díaz, referentes de Colombia. Foto: EFE - Julio Estrella

No terminamos de definir si el hecho de que el 70 % de las selecciones tengan oportunidad de ir al Mundial le bajó el nivel a las eliminatorias sudamericanas. Aunque pareciera que no, también pareciera que la angustia parece ser menor y la posibilidad de encender las alarmas es algo que no le pasará a muchas escuadras. Con muy poco se llegará a la cita de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.