“Bebía casi hasta perder el conocimiento”: Wayne Rooney se confiesa

El exfutbolista inglés Wayne Rooney durante una conferencia de prensa del Birmingham City, el club que dirige. Foto: IG: Wayne Rooney (@waynerooney)

“Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape” a la presión y la fama, admitió en un podcast el excapitán de la selección inglesa de fútbol Wayne Rooney, quien también es una leyenda del Manchester United.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos.



⚽️Jugador de toda la cancha. Podía hacer chilenas imposibles, o recuperar la pelota para un contragolpe letal.



Una carrera llena de proezas... y polémicas 🍻



Un verdadero Jabalí 🐗



Wayne Rooney



Sale Hilo 🧵 pic.twitter.com/KOm99Nqy26 — La Vieja Guardia (@ViejaGuardiaEA) October 31, 2023

“Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento”, declaró el exniño prodigio del fútbol inglés, recientemente nombrado entrenador del Birmingham, club de la segunda división inglesa.

Más deportes: Ganar o morir: se termina el Todos contra Todos en la Liga BetPlay

Rooney, que ahora tiene 38 años, entró en el mundo del fútbol profesional a los 16, cuando debutó con el Everton, y a los 17 ya fue internacional con Inglaterra. A los 18 firmó por uno de los grandes del fútbol inglés, el Manchester United, en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

“No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación”, añadió Rooney en un podcast lanzado por Rob Burrow, exjugador de rugby y enfermo de ELA.

Le puede interesar: Chelsea le quitó el invicto al Tottenham en la Premier League

“Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros”, concluyó el exdelantero.

La carrera como jugador de Rooney concluyó a finales de 2020, cuando jugaba en el Derby County al mismo tiempo que cumplía un rol como director técnico interino. También dirigió al DC United de la MLS (Estados Unidos) y regresó al fútbol inglés para hacerse cargo del Birmingham.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador