Luis Javier Suárez y el Barcelona: revelan el interés por el colombiano y el club responde

Luis Suárez con la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Luis Javier Suárez, delantero colombiano de 28 años que milita en el Sporting de Lisboa de Portugal, fue relacionado con el Barcelona de España como una de las alternativas que tendría el conjunto catalán para reforzar su ataque.

La información fue revelada por el periodista Fabrizio Romano, quien señaló que Suárez aparece en la lista de deseos de Barcelona en caso de que no prospere la llegada de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y principal objetivo del equipo azulgrana.

Según Romano, el colombiano es una pieza importante para el Sporting de Lisboa, por lo que su salida no sería sencilla. Barcelona, además, no tomaría una decisión inmediata y solo comenzaría a valorar seriamente a Suárez y otras alternativas a partir de la próxima semana, si las negociaciones por Álvarez continúan estancadas.

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Sin embargo, existe una versión diferente desde España. El diario Mundo Deportivo aseguró que fuentes de Barcelona niegan que Luis Javier Suárez sea realmente una opción para el club. La entidad catalana mantendría a Julián Álvarez como su máxima prioridad para reforzar la delantera.

Así, por ahora, el nombre del atacante colombiano aparece en medio de versiones cruzadas: mientras Fabrizio Romano lo ubica entre las alternativas de Barcelona, desde el entorno del club aseguran que su apuesta sigue siendo Julián Álvarez.

Los números de Luis Javier Suárez la temporada pasada

La temporada 2025-26 fue una de las mejores para Luis Javier Suárez. En la Primeira Liga disputó 32 partidos, marcó 28 goles y registró siete asistencias, cifras que le permitieron terminar como máximo goleador del campeonato portugués. Su producción ofensiva también se reflejó en sus promedios: marcó 0,93 goles por cada 90 minutos y participó directamente en 34 goles durante el torneo.

En todas las competiciones con Sporting, el delantero colombiano cerró la campaña con 38 goles y nueve asistencias en 53 partidos. En la Champions League aportó cinco goles y una asistencia en 12 encuentros, mientras que en la Taça de Portugal marcó cuatro tantos en siete partidos. Estos números convirtieron al atacante samario en una de las principales figuras ofensivas del fútbol portugués y despertaron el interés de grandes clubes europeos.

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