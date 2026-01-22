Boca Juniors tiene en la mira a otro colombiano tras la caída del fichaje de Hinestroza

El conjunto xeneize ya realizó la primera oferta por el jugador y espera concretarlo en los próximos días. Foto: EFE - Carlos Ramírez

La novela más larga del mercado de fichajes del fútbol colombiano aún no termina, pero parece que el final está muy cerca. Marino Hinestroza cambió su rumbo de manera repentina y todo parece indicar que firmará con Vasco da Gama, mientras que Boca Juniors, tras casi un mes de negociaciones, se quedará con las manos vacías.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes informativos que llegan desde Argentina, indican que el conjunto xeneize ya habría comenzado a activar las conversaciones con Kevin Serna, el extremo colombiano que milita en Fluminense.

De acuerdo con varios medios, el club argentino ya presentó la primera oferta por el payanés y buscan establecer un diálogo para llegar a un acuerdo. La propuesta inicial sería más baja que las pretensiones de Fluminense y del jugador, pero la intención es tener un punto de partida para comenzar a negociar.

Por el momento, Serna tiene contrato vigente con el conjunto tricolor brasileño hasta diciembre de 2027.

Los números de Kevin Serna en Fluminense

El extremo colombiano tiene una actualidad más que sólida en el fútbol brasileño, una de las ligas más importantes del mundo. En la última temporada disputó 67 partidos oficiales con el ‘Flu’ y registró 13 goles y ocho asistencias.

De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Kevin Serna ronda los cinco millones de euros y según la página especializada en estadísticas, es uno de los jugadores colombianos con mejor valoración de 2025.

¿Qué dice la prensa de Brasil sobre el fichaje de Kevin Serna?

Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil, además de confirmar la oferta, aseguró que la intención del club de Río de Janeiro sería mantener al jugador en su plantilla.

“Boca Juniors de Argentina está interesado en fichar a Kevin Serna, delantero del Fluminense. Tras un intento fallido por fichar a Hinestroza, quien fichó por el Vasco, el equipo argentino envió una oferta inicial por el delantero del Fluminense. La directiva del club aún evalúa la oferta de Boca, pero inicialmente quiere que el jugador se quede“, informó el medio.

Asimismo, agregó: “El Fluminense cuenta con Serna para lo que resta de temporada. En 2025, logró buenos números, con 13 goles y nueve asistencias, siendo titular en el ataque tricolor”.

El entorno del jugador, encabezado por su agente Narciso Algamis, estaría en las próximas horas en Río de Janeiro para reunirse con la directiva del equipo y conocer la situación de Serna y el equipo.

El atacante ha tenido llamadas a la selección dirigida por Néstor Lorenzo y, aunque no tiene fácil su participación en el Mundial 2026, su rendimiento en los primeros cinco meses podría ser fundamental para sus aspiraciones.

