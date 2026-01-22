Santiago Arias está a mínimos detalles de jugar en Argentina, previo al Mundial 2026

El lateral derecho de la selección de Colombia habría llegado a un acuerdo con Independiente de Avellaneda para jugar este año en el sur del continente. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Santiago Arias está muy cerca de concretar su equipo con el que busca llegar con minutos a la cita mundialista en junio. El lateral derecho de la selección de Colombia avanza en su llegada a Independiente de Avellaneda tras su paso por Bahía de Brasil.

Arias, quien estuvo en carpeta de Atlético Nacional y también fue pretendido por Racing, tradicional rival del Rojo, tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del club de Avellaneda. El periodista argentino Urigel Iugt aseguró que el acuerdo ya estaría cerrado: “Santiago Arias será nuevo refuerzo de Independiente. Contrato por 2 años”.

¿Cómo se concretó la llegada de Arias a Independiente?

Racing también buscó al colombiano en este mercado, a pedido expreso de Gustavo Costas, lo que le agregó un condimento especial a la operación. Sin embargo, Independiente logró avanzar con mayor decisión y hoy aparece como el destino más probable para el futbolista de 34 años, que afrontará así su primera experiencia en el fútbol argentino.

Durante la última temporada, Arias disputó 35 partidos, 28 de ellos como titular, y anotó un gol.

El objetivo del lateral es sumar rodaje de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque Daniel Muñoz es hoy el titular indiscutido en la banda derecha, Arias sigue siendo uno de los nombres fijos en las convocatorias y apunta a llegar con ritmo y minutos al tramo decisivo de la preparación mundialista.

Sin embargo, el club argentino no disputará torneos internacionales en 2026 debido a su rendimiento en la temporada anterior y tendrá que centrar sus esfuerzos en el torneo local, con la intención de volver a ser protagonista después de varios años de irregularidad.

El presente de Independiente de Avellaneda

Independiente atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva, con la necesidad de sumar futbolistas experimentados que aporten liderazgo dentro y fuera del campo. En 2025 quedó eliminado del torneo Apertura con Huracán y el Clausura terminó undécimo, lejos de los puestos de copas internacionales.

Sin embargo, su momento más recordado del año pasado, tristemente, fue el episodio trágico que se vivió en el estadio de Avellaneda en Sudamericana en el duelo de Independiente contra la U de Chile. En el Libertadores de América, la violencia se apoderó de las gradas y todo terminó en un escándalo sin precedentes entre hinchas rojos y chilenos.

El club de Avellaneda ya ha contado con colombianos en los últimos años, como Álvaro Angulo, Felipe Aguilar y Mauricio Cuero, lo que también facilita el aterrizaje de Arias en un entorno que no le resulta ajeno al fútbol cafetero.

Si no surge ningún contratiempo, Independiente sumará a un lateral con experiencia, regularidad reciente y un objetivo personal bien definido. Para Arias, será un nuevo desafío en una carrera que sigue buscando competencia al máximo nivel, ahora con el rojo de Avellaneda como próximo capítulo.

