Bournemouth anuncia el fichaje de Luis Sinisterra por una millonaria cifra

Luis Sinisterra en su presentación oficial con el Bournemouth. Foto: AFC Bournemouth

El Bournemouth ha pagado 20 millones de libras (23 millones de euros) para fichar de forma permanente al atacante Luis Sinisterra. El colombiano, de 24 años, llegó esta temporada como cedido a los Cherries procedente del Leeds United, después de que este equipo descendiera al Championship (Segunda división inglesa) la campaña anterior.

El colombiano ha disputado 17 partidos y marcado siete goles este curso, lo que le ha valido que el Bournemouth invierta 20 millones de libras en su fichaje. “Estoy muy feliz de hacer este movimiento. Estoy emocionado de jugar en Bournemouth a largo plazo. Me siento muy cómodo aquí y los aficionados son muy amables. Cuando los encuentro en la calle, me demuestran el amor. Estoy muy feliz aquí y me he adaptado muy bien; estoy deseando que llegue el resto de la temporada”, señaló Sinisterra.

We're delighted to confirm the permanent signing of Luis Sinisterra ✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 9, 2024

Neill Blake, director ejecutivo del Bournemouth, dijo: “Luis ha demostrado su considerable calidad en el campo y es un miembro popular del vestuario. Creemos que mejorará y estamos entusiasmados de continuar trabajando con él a largo plazo”.

La primera anotación de Sinisterra con el club fue ante Manchester City en noviembre de 2023. En lo que va de la temporada de la Premier League 2023/24, el colombiano registra tres goles y tres asistencias con el equipo dirigido por Andoni Iraola.

El Bournemouth ocupa el puesto 12 en la Premier League y se enfrentará al Fulham el sábado 10:00 a.m.

