Brasil vs. Argentina, Neymar vs. Messi. Los locales son claros favoritos y van por su décimo título continental. Los albicelestes buscan un trofeo importante en la categoría mayores tras 27 años de sequía. Cierre soñado para una Copa América que pasará a la historia por la pandemia. (Video, golazo de Luis Díaz)

El duelo Brasil-Argentina este sábado (7:00 p.m, Gol Caracol) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, será la final soñada de la Copa América 2021. Esa que solamente se ha jugado dos veces, con victorias para la verdeamarilla: 3-0 en Venezuela 2007 (con Messi como único jugador que repite) y por penaltis, tras 2-2 en el tiempo reglamentario, en Perú 2004. Las seis veces en las que la albiceleste fue campeona y el scratch subcampeón, en 1921, 45, 46, 55, 57 y 91, no se jugó final, sino liguilla.

Argentina buscará su título número 15, para igualar a Uruguay como el país más ganador de torneo de selecciones más antiguo del mundo. Brasil intenta conquistar su décima corona continental.

Y los dos máximos astros del fútbol sudamericano, Neymar y Lionel Messi, son los principales protagonistas de uno de los superclásicos del fútbol mundial. “La Pulga” disparará en el templo carioca, al que podrán ingresar unos 5.000 aficionados, la que puede ser su última bala en una Copa América. ¿Le alcanzará para levantar, por fin, un título de mayores con la albiceleste? “Ney”, ausente en la victoria brasileña en la edición anterior, en 2019, dice que no.

Al final, uno de los dos alzará un trofeo que fue esquivo para sus dos grandes antecesores, Pelé y Diego Maradona, responsables, en parte, de que muchos consideren este choque como el mayor enfrentamiento del balompié.

“Es una final que siempre soñé jugar, la que todos los amantes del fútbol esperan de una Copa América”, dijo Neymar. Para Messi, de 34 años, es la oportunidad de sacudirse de las cuatro finales que perdió con su país (las Copas América de 2007, 2015 y 2016, y la del Mundial de 2014) y sepultar una sequía argentina de casi tres décadas sin ganar un título, pues la última vez que celebró en la categoría absoluta fue en la Copa América de Ecuador, en 1993.

“Ney”, que ganó la medalla de oro olímpica con Brasil, en 2016 (al igual que Messi en Pekín 2008), no pudo jugar la Copa América que ganó Brasil hace dos años, pues estaba lesionado, así que también necesita esta corona, importante además para pelear por un Balón de Oro.

El jugador del PSG es la cuota de fantasía y jogo bonito de una sólida ,práctica y efectiva canarinha, que sin embargo no enamora con su juego. Pero en el plano individual ha sido eclipsado por Messi, máximo goleador (cuatro dianas) y asistidor (cinco).

A esos aspectos se suma un ingrediente más: la estrecha amistad entre los cracks y capitanes de sus selecciones, forjada cuando compartieron vestuario en el Barcelona. “Brasil con Neymar va a ser durísimo”, dice Messi, “pero lo que más quiero es ganar algo con la selección”.

“Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea la victoria”, respondió el brasileño. “Si no estuviera Brasil, hincharía por Messi”.

El argentino, seis veces ganador del Balón de Oro, intentará obtener el decimoquinto título de Copa América para su país ante el Brasil del técnico Tite, que no pierde juegos oficiales desde la derrota en cuartos del Mundial de Rusia-2018 ante Bélgica (2-1).

Desde aquella caída el scratch disputó 18 partidos oficiales, ganando quince y empatando tres. Sostenido en la seguridad de Marquinhos, Thiago Silva y Casemiro, en la Copa suma cinco triunfos, el último ante Perú en semifinales, y una igualdad.

Los anfitriones sufrirán la baja del sancionado Gabriel Jesus, que puede ser sensible para un ataque venido a menos (tres goles en los últimos tres cotejos) y para resquebrajar a la defensa albiceleste, que apenas ha permitido tres dianas en seis juegos.

El poder del ataque y la defensa rival, el equipo más anotador y con la valla menos vulnerada del torneo, son un reto adicional para Messi, que sufre con el portugués.

La primera final que perdió con Argentina fue contra Brasil en Venezuela 2007 y en la pasada edición de la Copa América la canarinha lo derrotó en semifinales, ya con el novel estratega Lionel Scaloni en el banquillo.

Scaloni ha construido un equipo de obreros en el que Messi es pintor y ha hallado soluciones en el central Cristian Romero y el portero Emiliano Martínez, quien atajó tres penaltis en semifinales ante Colombia.

Sergio “Kun” Agüero, Nicolás Otamendi y Ángel Di María son la cuota de experiencia de un once cuya última derrota fue justamente ante Brasil (2-0) en 2019.

“Vamos a jugar una final contra nuestro eterno rival, el de toda la vida, las dos selecciones más potentes de Suramérica”, sostuvo el DT. Con Messi a la cabeza Argentina pretende asestarle un nuevo maracanazo a Brasil, que aún carga con ese trauma del Mundial de 1950, reforzado desde 2014 por el 1-7 contra Alemania, en el Mundial que había organizado justamente para sanar las heridas que venían desde mitad del siglo pasado.

El juego será dirigido por el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, acompañado en las bandas de sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi.