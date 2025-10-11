Logo El Espectador
Cali vs. São Paulo, en los cuartos de la Libertadores Femenina: hora y TV para ver en vivo

El cuadro azucarero se mide a las brasileñas buscando un lugar en las semifinales del torneo continental.

Fernando Camilo Garzón
11 de octubre de 2025 - 04:49 p. m.
Las jugadoras de Deportivo Cali, en la más reciente final de la Liga Femenina en Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Deportivo Cali se juega este domingo una nueva oportunidad de hacer historia en la Copa Libertadores Femenina 2025, que se realiza en Argentina.

El equipo colombiano, que cerró la fase de grupos con siete puntos y el liderato del grupo D, enfrentará a São Paulo a partir de las 6:00 p.m. (Win Sports +) en los cuartos de final del certamen continental que organiza la Conmebol.

Las azucareras, actuales campeonas de la Liga BetPlay Femenina, llegan con la motivación de repetir —y superar— su actuación de 2022, cuando alcanzaron las semifinales del torneo.

Su paso por la fase inicial fue sólido, con victorias frente a Nacional de Uruguay y Universidad de Chile, y un empate contra Libertad de Paraguay.

Con Santa Fe ya eliminado en la fase de grupos, el Deportivo Cali es el único representante colombiano que sigue en carrera. Bajo la dirección de Jhon Alber Ortíz, el plantel ha mostrado equilibrio, eficacia ofensiva y una defensa que solo recibió dos goles en tres partidos.

Este domingo, buscará dar un nuevo golpe ante un rival brasileño que llega con todo su poderío.

