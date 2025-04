Carlo Ancelotti se aleja de Brasil: ¿Arabia Saudí será su próximo destino?

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti durante la rueda deprensa posterior al entrenamiento realizado este martes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde el equipo prepara el partido de Liga que disputa mañana miércoles ante el Getafe. Foto: EFE - Fernando Villar

En un giro inesperado de los acontecimientos, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le puso fin a las negociaciones con el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, para dirigir la Canarinha, según informó este martes el medio deportivo ‘Ge’, del grupo Globo.

Después de haber alcanzado un principio de acuerdo, la CBF desistió finalmente de contratar al laureado técnico “después de que Real Madrid dificultara su liberación”, de acuerdo con la información firmada por André Rizek y Cahê Mota.

El favorito para el puesto pasa a ser ahora el portugués Jorge Jesus, actual entrenador del Al-Hilal saudí.

¿Qué pasó?

Horas antes, el mismo portal aseguró que la CBF y Ancelotti habían llegado a un acuerdo para que el italiano se sentara en el banquillo de la selección brasileña a partir del próximo junio y que solo esperaban el aval del conjunto blanco para hacerlo oficial.

Pero Real Madrid se ha cerrado a la posibilidad, pues ‘Carletto’ tiene contrato con el equipo blanco hasta 2026, y las partes no se han puesto de acuerdo sobre el pago de la cláusula de rescisión para obtener la carta de libertad, según ‘Ge’.

¿Arabia Saudí, nuevo destino?

La prensa española apunta, sin embargo, a que Ancelotti ha recibido una oferta mareante del fútbol saudí que le ha hecho dar marcha atrás en su intención de ponerse al frente de la pentacampeona del mundo.

De confirmarse, esta sería la segunda vez que el preparador italiano le dice ‘no’ al Scratch. El fichaje del técnico de Reggiolo es el gran deseo del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, desde que Tite dejó el cargo de seleccionador tras el Mundial de Qatar 2022.

Desde entonces, Brasil no ha conseguido tener estabilidad en el banquillo y encadena una mala serie de resultados, el último de ellos, una dolorosa goleada ante Argentina por 4-1 que le costó el puesto a Dorival Júnior.

La ‘Verdeamarela’ está en la cuarta posición en la tabla de las eliminatorias para el Mundial 2026, aunque su clasificación no se pone en duda, puesto que le saca seis puntos a Venezuela, séptima colocada y primera fuera de las plazas de clasificación directa.

El coqueteo de Ancelotti con Arabia Saudí

La posibilidad de ir al país árabe a entrenar ya la había pensado en febrero. “¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no”, dijo en rueda de prensa, al ser preguntado sobre si se veía entrenando en el país árabe.

Lo hizo en un contexto marcado por el supuesto interés de Arabia Saudí por hacerse con Vinícius Junior como su siguiente gran figura.

“No tiene que sorprender que un país quiera invertir en el fútbol. Tiene todo el derecho para preparar el Mundial 2034. Su objetivo es invertir en el fútbol para llegar listos al Mundial. No es nada nuevo. Es un mercado que a día de hoy puede ser menos competitivo que Europa, por ejemplo, pero en el futuro puede ser competitivo”, señaló.

Palabras de respeto hacia Arabia Saudí que tuvo también en diciembre de 2023. Fue el 8 de diciembre, después de que el golfista español Jon Rahm firmase por el entonces incipiente circuito LIV de golf, promovido por un fondo inversor saudí, por 500 millones de euros.

Y Ancelotti bromeó sobre si él hubiese aceptado tal cantidad de dinero: “A pie. No necesito reservar vuelo, voy andando”, dijo entre risas.

Una rueda de prensa en la que, entonces, negó haber recibido hasta el momento oferta alguna del país árabe e hizo una reflexión sobre la importancia que tiene para él el dinero.

“No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente”, señaló.

“Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo”, concluyó su reflexión.

