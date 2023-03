Carlo Ancelotti, cerca de ser técnico de Brasil: Ederson confirmó la posibilidad

El técnico italiano de Real Madrid Carlo Ancelotti da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro correspondiente a la jornada 26 de primera división de España. Foto: EFE - Toni Albir

El portero Ederson Moraes, jugador de Manchester City y actualmente concentrado con la selección brasileña que se prepara para el amistoso del sábado con Marruecos, consideró este martes como “muy posible” que el italiano Carlo Ancelotti pueda asumir como entrenador de Brasil.

”Hay una gran posibilidad de que él venga. Entonces vamos a buscar ese resultado (el City conquistando la Champions League e impidiéndole el título a Real Madrid de Ancelotti) para que él venga lo más rápido posible”, afirmó el portero en una rueda de prensa que concedió en la ciudad marroquí de Tánger, en donde la Canarinha se prepara para el amistoso.

El portero admitió que conversó sobre esa posibilidad con los jugadores de Real Madrid que también están concentrados con la selección, como lo son Vinicius Júnior y Éder Militao, así como con Casemiro, ahora en Manchester United, quien también fue pupilo de Ancelotti en el club español.

Ederson comentó en rueda de prensa que Carlo Ancelotti podría estar muy cerca de dirigir a Brasil 😬👀 pic.twitter.com/ci7HX13ZFS — Luis A. Meneses C. (@luisalfredomc10) March 21, 2023

”Por lo menos, lo que me dijeron sobre él es que es un entrenador excepcional y que le gusta a todos los del grupo. Se trata de una persona con una carrera muy victoriosa y basta con mirar su currículo”, afirmó el portero en la rueda de prensa transmitida por las redes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). ”Veremos en un futuro si estará aquí o no”, agregó.

Ederson también fue interrogado sobre la posibilidad de que el español Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, pueda asumir como seleccionador de Brasil, ya que es otro de los nombres con los que se especula, pero fue tajante al descartar la idea. ”Llegué a comentar con él sobre eso y me dijo que no tiene posibilidad porque tiene un contrato, que renovó recientemente por dos temporadas. Dijo que no hay ninguna hipótesis”, afirmó.

Pep Guardiola na Seleção? 🇧🇷🤔



Ederson disse que NÃO! ❌



🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/emRmexzhvK — City Xtra Português (@City_XtraPT) March 22, 2023

El portero agregó que todos los jugadores esperan que la Confederación anuncie lo más rápido posible el nombre del nuevo seleccionador porque están ansiosos con tantas especulaciones sobre entrenadores brasileños y extranjeros. Sobre la posibilidad de que un técnico extranjero se convierta en seleccionador de Brasil por primera vez en su historia, el portero dijo que cualquiera necesitará de tiempo para mostrar e implementar sus ideas y la forma como quiere que el equipo juegue, y que eso exigirá paciencia tanto de dirigentes como de hinchas.

”Pero sabemos de las presiones. Comandar la selección implica exigencias muy grandes y el que asuma tiene que dar respuestas rápidas y a veces es posible que eso no ocurra (resultados rápidos)”, afirmó. El amistoso del sábado será el primero de Brasil desde su eliminación en cuartos de final del Mundial de Catar 2022 y el primero desde que Tite renunció al cargo de seleccionador de Brasil tras dos mundiales.

Ante la demora de la CBF en escoger al sucesor de Tite en medio de especulaciones sobre su interés en algún técnico extranjero, la Canarinha será comandada el sábado interinamente por Ramón Menezes, actual técnico de la selección sub-20 y que este año fue campeón sudamericano de la categoría en Colombia. ”Es una situación atípica. Ya estuve con Dunga y con Tite, y nunca me tocó un entrenador interino. Pero tenemos que trabajar para seguir sus ideas y dar lo mejor posible”, afirmó.

