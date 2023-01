Catar, Rafa Benítez y Reinaldo Rueda: James habló de todo en el Twitch de Ricardinho

James Rodríguez celebra un gol con Olympiakos. Foto: Olympiakos

James Rodríguez, uno de los principales referentes del balompié colombiano en los últimos años, estuvo como invitado en el Twitch de Ricardinho, famoso exjugador de fútbol sala portugués. Entre los temas sobre los que conversó en la transmisión, el jugador de Olympiacos mencionó su salida del Everton, su paso por Catar y su relación con Reinaldo Rueda.

Uno de los temas tocados fue su relación con el entrenador Rafa Benítez, con quien coincidió en Real Madrid en 2015 y con quien no hubo una buena relación. En su primer año como jugador de Everton, en la temporada 2020-2021, James tuvo continuidad y buenas actuaciones. No obstante, todo terminó de golpe cuando el estratega español tomó las riendas de su equipo, en lugar de Carlo Ancelotti, que le dio su respaldo al colombiano.

”Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club”, fueron las palabras que Benítez le dijo a James tan pronto firmó como nuevo entrenador del Everton. El colombiano habló con la directiva del equipo de Merseyside y les aseguró que el español no duraría mucho al mando. Al cabo de un par de meses, el estratega fue destituido por los malos resultados.

“Fui a Catar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin jugar”, comentó James, quien también dijo que en su decisión influyó que en ese país se iba a realizar el Mundial, al que pensaba clasificar con la selección de Colombia.

Los problemas físicos que padeció también influyeron en su travesía por Medio Oriente. El ‘10′ de la tricolor comentó que varios clubes estuvieron interesados en sus servicios, pero que no estaban dispuestos a darle el salario que tenía en su anterior club, cosa que Al Rayyan sí hizo.

También se refirió a Reinaldo Rueda y la no clasificación a la Copa del Mundo. “Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más”, comentó James, que no fue tenido en cuenta en dichos duelos por problemas físicos. El cucuteño tampoco fue parte de la Copa América 2021 por la misma razón.

De igual manera, el jugador surgido en Envigado dice que todo quedó atrás y está listo para formar parte de un nuevo proceso de eliminatorias. “Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, pero bien”, agregó.

