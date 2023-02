Champions League: Klopp respaldó a Vinicius y rechazó el racismo

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha recibido varios insultos racistas en los partidos de la liga española. Foto: EFE - Kiko Huesca

Los últimos incidentes racistas sufridos por Vinicius Junior en estadios españoles provocaron que Jurgen Klopp, Luka Modric y Carlo Ancelotti fueran cuestionados en la sala de prensa del estadio de Liverpool.

Klopp, entrenador de los ingleses, mencionó que Vinicius no es un provocador de estos sucesos, como han acusado algunos hinchas desde España. “No hay nada en el mundo que pueda justificar el racismo. No sé qué es lo que hace en el campo, pero en mi opinión no provoca (los insultos). Por lo que conozco, lo único que puede decir es que es un jugador de talla mundial”, aseguró el alemán.

Lo invitamos a leer: “Ha sido un auténtico suplicio”: Klopp sobre repasar la última final de Champions

🗣️ Klopp sobre Vinícius: “Nada en el mundo puede justificar insultos racistas y Vinícius no provoca en el campo."



CHAPÓ. 👏pic.twitter.com/I9WDldrzZT — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) February 20, 2023

El diez de los merengues, por su parte, respaldó a su compañero. “Estamos con él cada día, le damos apoyo, estamos detrás de él siempre”, afirmó Modric. “Estoy contra cualquier tipo de insulto racista en el campo y fuera, las autoridades tienen que hacer algo, actuar de forma más fuerte”, agregó el croata.

A Vinicius le pidió, como hizo Ancelotti, que se centre solamente en el fútbol: “La única cosa que tiene que hacer Vini es enfocarse en el juego y seguir haciéndolo bien. Tiene el apoyo de todo el club, todos le apoyamos”.

Más deportes: Sin Tchouaméni ni Kroos, pero con Benzema, Real Madrid viaja a Anfield

Fue el mismo mensaje del técnico italiano, que situó a Vinicius entre los futbolistas que más gusto da ver jugar en la actualidad. “Le gusta jugar al fútbol, sea donde sea, más cuando los partidos son tan importantes como el de mañana. En este momento es un gusto verle. A todos los aficionados al fútbol les gusta su calidad y talento, como es un gusto ver a Pedri, Gavi, Mbappé o Haaland. Vinicius es un gusto para el fútbol y tenemos que disfrutar esa calidad”, añadió.

♨️♨️♨️ Ancelotti♨️♨️♨️



🗣"Es un un gusto disfrutar de Vinicius,Como de PEDRI, GAVI, Mbappé...".



✍️Que raro yo pensaba qu los buenos eran: Camavinga, Tchouameni, Valverde o Modrić🤔 pic.twitter.com/4qs5GiTUyJ — Mecano✊✊ (@juan_jcrestino) February 20, 2023

Ancelotti defendió a la sociedad española, asegurando que el racismo es un problema universal. “España es un país fantástico, estoy encantado de vivir en Madrid y nadie piensa en salir de este país, que espectacular en todos los sentidos”, respondió cuando fue preguntado si lo que está ocurriendo en estadios españoles podría influir en que algunos futbolistas no quieran jugar en La Liga.

Le recomendamos: Copa Libertadores: sin dos de sus titulares, Millonarios viaja a Ecuador

“El tema de racismo es muy serio y complicado, no hay una ley que pueda cambiar la cabeza de una persona, es algo que se debe cambiar con la cultura y el sentido común. No echo la culpa a España de esto porque en todos los países hay episodios de este tipo. Me gustaría que cambiase más el respeto a las personas, que es lo más importante que debemos tener en cuenta”, sentenció.

Real Madrid visitará este martes a Liverpool por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. La entrada del capitán Karim Benzema en la convocatoria es la novedad de los merengues.

Sin embargo, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Ferland Mendy y Mariano Díaz serán las ausencias de los españoles.

Por su parte, Liverpool posiblemente no podrá contar con el uruguayo Darwin Núñez, quien se lastimó el hombro en el partido de este fin de semana frente a Newcastle en un duelo clave en la Premier League. “Aún no lo sabemos. Veremos qué tal se encuentra hoy”, declaró Jurgen Klopp en rueda de prensa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador