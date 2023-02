Copa Libertadores: sin dos de sus titulares, Millonarios viaja a Ecuador

Millonarios viene de ganarle a Jaguares en El Campín con un doblete de Óscar Cortés. Foto: Millonarios FC

Millonarios ajusta detalles para su debut en la Copa Libertadores 2023. Los dirigidos por Alberto Gamero pusieron rumbo a Ecuador para medirse con Universidad Católica. El ganador de esa serie avanzará a la tercera fase del torneo.

El conjunto azul viene de registrar un balance positivo en la Liga BetPlay. Aunque varios de sus partidos han sido aplazados, los que sí disputó terminaron en victorias. La temporada arrancó para los embajadores con un triunfo 3-2 contra Pereira y el pasado fin de semana venció a Jaguares 2-1 en El Campín.

El cuadro embajador tiene un buen presente con sus hombres de ataque. Leonardo Castro y Óscar Cortés han dicho presente en las redes rivales y gozan de un buen estado de forma. Con ellos como referentes, Millonarios aspira a conseguir un buen resultado en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Sin embargo, hay dos bajas sensibles en el once habitual de Gamero. Israel Alba (marcador de punta) y Larry Vásquez (volante mixto) no se han recuperado de sus lesiones, por lo que no viajaron a Ecuador. Fernando Uribe, suplente de Castro, tampoco fue convocado por culpa de unas molestias.

Entre los regresos más esperados estuvo el de Omar Bertel. El lateral cordobés regresó a la convocatoria tras padecer una contusión en su rodilla derecha. Respecto al partido contra Jaguares, Millonarios volverá a contar con los volantes Daniel Cataño y David Silva.

Los embajadores se ilusionan con regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El primer escalón será Universidad Católica. Da ganar, los dirigidos por Gamero deberán derrotar al ganador de la serie entre Carabobo (Venezuela) y Atlético Mineiro (Brasil).

