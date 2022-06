Chilavert confirmó su postulación a la presidencia de Paraguay

Chilavert, uno de los arqueros más icónicos del fútbol suramericano en la historia.

El excapitán y exguardameta de la selección paraguaya José Luis Chilavert anunció este jueves que competirá por la presidencia de su país en las elecciones de 2023.

Chilavert, campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el argentino Vélez Sarsfield, dijo en sus redes sociales que decidió la candidatura “tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay”.

El exfutbolista dijo que quiere seguir los pasos de George Weah, el exdelantero del AC Milan, Mónaco y París Saint Germain, quien se convirtió en presidente de Liberia.

“Necesitamos un país con credibilidad para que nos respeten y vengan los capitalistas a invertir. No hay tiempo de mirar atrás. No hay tiempo que perder”, subrayó el exguardameta.

Las elecciones generales paraguayas están programadas para el 30 de abril de 2023.

Arquero corpulento, conocido por disparar los penales y tiros libres de sus equipos, Chilavert también pasó por el Estrasburgo francés.

Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo 💪🇵🇾💪

La reciente condena de Chilavert

A finales de mayo, José Luis Chilavert recibió confirmación de una condena por difamar al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, con una pena en suspenso de un año de cárcel.

El fallo, resultado de una querella presentada por Domínguez, absolvió a Chilavert de los cargos de calumnia e injuria, por lo que quedó eximido de pagar una indemnización de 14.300 dólares.

“Al existir pruebas me puse a reflexionar y me veo en la obligación de sancionarle porque tocó la honradez de una persona, no importa que sea Alejandro Domínguez”, le comunicó el juez de sentencia a la exestrella del Vélez Sarsfield argentino en el juicio oral que se desarrolló hace un par de semanas.

En una serie de mensajes de Twitter, Chilavert acusó a Domínguez de supuestamente haber recibido 1.500.000 dólares por un soborno en el caso Fifa Gate cuando se desempeñaba como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Según su abogado Wilson Marinoni, lo que dijo Chilavert “está respaldado en publicaciones periodísticas”.

“Hay una delgada línea entre el derecho a informar, opinar y hacer críticas maliciosas sobre las personas”, dijo el juez Aguirre sobre la sentencia.

“En el ejercicio de la libertad de expresión, que yo defiendo porque fui periodista, el acusado lesionó el honor de una persona”, observó al sustentar la sanción.

El exarquero y empresario, no obstante, dejó en firme su candidatura a la presidencia de Paraguay en 2023, ya que, como consecuencias del fallo, Chilavert no deberá cumplir pena de prisión y se le permitirá salir de Paraguay con una autorización judicial con la condición de que comparezca ante el juzgado cada tres meses.

