El defensor italiano habló sobre el impacto de Cristiano Ronaldo en el equipo de la Vecchia Signora. en una entrevista con The Athletic .

Leonardo Bonucci, capitán de Juventus, dio un panorama sobre su equipo tras la salida de Cristiano Ronaldo de la plantilla de la Vecchia Signora: “La presencia de Cristiano nos influyó mucho. Solo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo”.

Según el defensor, campeón de la reciente Eurocopa con Italia, su equipo perdió humildad. “Se daba por hecho que si le dábamos el balón a Cristiano, nos ganaría el partido. Pero, Cristiano necesitaba al equipo tanto como nosotros lo necesitábamos a él. Tenía que haber una compensación”, aseguró el zaguero.

Pese a la pérdida de identidad del equipo, Bonucci se refirió a que la última temporada, hubo un cambio importante: “Volvimos a convertirnos en un equipo. Si hubieras tirado un trozo de madera en el vestuario antes de los grandes partidos habría ardido, así era la electricidad que había dentro, lo echábamos de menos”.

En cuanto a su desarrollo profesional, afirmó el sueño que tenía de ser entrenado por Pep Guardiola y las contadas veces que estuvo cerca de fichar por el Manchester City: “Lo más cerca que estuve fue en 2016, cuando casi firmé por el City. Faltaban los últimos detalles y al final la Juventus decidió no vender. Luego, cuando me fui al Milán, también pude haber ido al Manchester City pero no se dieron unas circunstancias y además ya le había dado mi palabra al Milán”.

“El año pasado volví a hablar con Pep porque también me quería, pero le dije: La Juventus es mi casa, estoy feliz aquí”, concluyó el defensor de 34 años.