“América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar”

Que se escuche la salsa en la Copa Libertadores Femenina, porque si suena es porque hay alegría en los camerinos de América y Cali, hay goles y un ambiente propicio para buscar ese título, que ha sido tan esquivo en los últimos años para los equipos colombianos.

Ya son catorce ediciones de la Copa Libertadores Femenina, que tiene una hegemonía brasileña en su palmarés. Los últimos dos años, el fútbol colombiano ha intentado arrebatarle el trofeo al vecino país. Sin embargo, en el deporte se reafirma que las tradiciones pesan. Diez de las trece versiones pasadas han sido ganadas por Brasil, una por Chile, otra por Paraguay y una para Colombia.

Justamente, la última vez que la Copa Libertadores salió de Brasil fue en 2018, cuando Atlético Huila quedó campeón tras vencer, desde la tanda de penaltis, a Santos. Desde ese entonces, el torneo se ha pintado de verde-amarillo. La samba marca el compás del jogo bonito.

El crecimiento del fútbol femenino en Colombia ha sido impulsado, en gran parte, por el rendimiento de los equipos en Copa Libertadores y de los procesos que se han realizado en la selección nacional con varias jugadoras que hacen parte del rentado local. Ese progreso paulatino, que no ha sido del todo constante por problemas económicos que complican la realización de un campeonato más largo o dos al semestre, ha logrado que, de todas maneras, se note la evolución en la identidad de nuestro balompié.

Podría uno empezar a armar la cábala y decir que “la tercera es la vencida”, pues en 2020 América fue subcampeón de la Copa Libertadores Femenina y al año siguiente lo fue Santa Fe. En la presente edición, que se jugará en Ecuador, retorna el conjunto escarlata tras su ausencia el año pasado y repite el conjunto azucarero, que espera superar los cuartos de final, fase en la que quedó eliminado en la edición anterior.

El debut de Cali contra Corinthians

Un primer gran reto tendrá Deportivo Cali, que clasificó a esta edición de la Copa por su subcampeonato en la Liga Femenina del presente año, que se la quedó América. El cuadro verdiblanco enfrentará a Corinthians, que ha ganado tres veces el torneo, incluyendo la versión anterior.

Jugadoras como Manuela Pavi, Manuela González, Lady Andrade e Íngrid Guerra serán fundamentales en Cali, que no podrá contar con su referente, Linda Caicedo, pues está con la selección de Colombia sub-17 en el mundial de la categoría, que se jugará hasta el 30 de octubre en India. Las azucareras quedaron ubicadas en el grupo A con Always Ready, Corinthians y Olimpia.

“No nos bajamos de la final, no me canso de decirlo, se lo dije a las jugadoras. No quiero que suene a soberbia, pero así será, gracias a lo vivido anteriormente, el trabajo que se ha hecho y la preparación que hemos realizado”, dijo Jhon Ortiz, técnico de Cali.

De la mano de Catalina Usme, América busca revancha

Otra oportunidad para el vigente campeón de la Liga Femenina. América, que ha sido protagonista del balompié regional en esta rama, buscará volver a la final luego de dos años de aquella derrota contra Ferroviaria.

El tercer lugar en 2019 y el subtítulo de 2020 son muestras de lo cerca que ha estado América de alzar el título de la Copa Libertadores, que parece estar siempre latente en la historia del conjunto rojo. Este año, las escarlatas regresan al certamen ubicadas en el grupo D con Santiago Morning —equipo con el que debutarán mañana a las 5:45 p.m.—, Deportivo Lara y Alianza Lima.

Catalina Usme, que posiblemente jugará su última Copa Libertadores, vuelve con el título de ser la máxima goleadora en la historia del torneo. La volante 10 registra 29 tantos y aparecerá una vez más como la capitana y líder del equipo dirigido por Andrés Usme, su hermano.

“Tenemos un equipo maravilloso para ir a competir en la Copa Libertadores. Es un compromiso desde el fondo de mi alma. Ojalá la vida y Dios me permitan celebrar un título con este equipo que tanto amo”, dijo Catalina Usme para el medio Los Campeones.

Las colombianas que brillan en Ecuador

Dos equipos jugarán como locales: Independiente del Valle y Ñañas. En este último se destacan dos jugadoras colombianas que llevaron a su equipo a ganar la Liga de Ecuador: Maireth Pérez, elegida la mejor jugadora del campeonato, y Karen Páez, máxima artillera del certamen.

