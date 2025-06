Cristiano Ronaldo habló de jugar con Messi: “Nunca digo de esta agua no beberé”

El próximo reto de Cristiano Ronaldo es la final de la Nations League. Portugal enfrenta a España este domingo en Múnich (2:00 p.m.). Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

La estrella del fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo, dijo este sábado en rueda de prensa que le parece difícil que él y el argentino Lionel Messi lleguen a jugar juntos después de largos años de rivalidad deportiva, pero agregó que no puede decir que “de esta agua no beberé”.

Cristiano aseguró que tiene mucho cariño por Messi y por Argentina —recordó que su pareja es argentina— y dijo que ha tenido invitaciones de ese país para jugar el Mundial de Clubes, torneo que arranca el próximo fin de semana y se celebrará en Estados Unidos.

“Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de esta agua no beberé“, respondió a un periodista argentino cuando le preguntó por la posibilidad de jugar juntos. ”Nunca se sabe".

También se refirió a los momentos que ha compartido con el astro argentino. “Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer”.

Cristiano y Messi se repartieron el galardón del Balón de Oro durante años y, en opinión de la leyenda lusa, ese premio ha perdido relevancia porque ahora no hay un consenso.

“Mi opinión es que el Balón de Oro lo debe ganar quien haya ganado la Liga de Campeones. Pero en el equipo que ganó la Liga de Campeones hay tres o cuatro candidatos. Creo que los premios individuales han perdido relevancia. Ahora que no hay un consenso al 100x100″, afirmó.

No jugará el Mundial de Clubes

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo admitió este sábado que recibió ofertas para sumarse a un plantel participante en el Mundial de Clubes de la FIFA (14 junio-13 julio), pero las declinó y aseguró que no estará en ese torneo.

“No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado”, dejó caer en la víspera de la final de la Liga de Naciones europea, en la que Portugal se mide a España. La cita es este domingo en el Allianz Arena de Múnich, donde ambas selecciones buscan su segundo título en este torneo.

A finales de mayo, Cristiano Ronaldo anunció en sus redes sociales el final de su capítulo en el Al Nassr saudita, al que se unió a principios de 2023, sin precisar cuál iba a ser el siguiente paso. “He tomado una decisión y es casi definitiva”, señaló Cristiano Ronaldo este sábado, sin desvelarla.

“No tiene sentido hablar de otra cosa que no sea la selección, pero sí, algunos equipos me han contactado. Pero no puedes llegar a todos los balones”, explicó el jugador de 40 años, sin desvelar la identidad de esos clubes. También habló de Lamine Yamal, la joven estrella de España, su próximo rival.

“El niño lo está haciendo muy bien. Está en un gran club, en una gran selección, rodeado de un entorno favorable. Pero lo más importante es dejarle crecer tranquilo”, afirmó Cristiano. “Para disfrutar muchos años de un talento así, hay que quitarle presión. Ustedes, la prensa, pueden ayudar dejando que se desarrolle a su ritmo”.

