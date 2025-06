¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial de fútbol de 2026?

La selección de Colombia empató 0-0 ante Perú y sigue en la sexta posición de la eliminatoria. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Los números, con optimismo, siempre van a cuadrar, así el nivel futbolístico de los equipos sea paupérrimo. Hasta a Chile, colero de la eliminatoria con 10 puntos, las matemáticas le cuadran.

Si gana los tres partidos que le quedan y Venezuela no suma, Bolivia no hace cinco unidades y Perú no gana algún juego, obtendrá el cupo al repechaje intercontinental que se le otorga al séptimo en la eliminatoria de la Conmebol.

Ya que el equipo austral tenga cómo hacerlo y que lo logre, es otra cosa. Y el caso de Colombia es similar. El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo fue uno de los mejores en la primera parte de la eliminatoria, pero después de la Copa América se vino abajo.

Aún así, está sexto, en puesto de clasificación directa. Con tres jornadas por delante, tiene muy buenas posibilidades de asegurar un tiquete a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, antes de hacer cuentas, hay que decir que lo primero que necesita la tricolor es que sus jugadores levanten su nivel, mejoren su actitud y entiendan lo que se están jugando. Quedar eliminados, cuando hay cupos para siete de los 10 equipos participantes, sería un verdadero fracaso.

A pesar de lo mal que ha jugado en el último año, Colombia ha sumado nueve de los 27 puntos que ha disputado en las eliminatorias de la Conmebol. Les ganó a Argentina y Chile, y empató dos veces con Perú y una con Paraguay.

Lleva 21 puntos, los mismos que Uruguay, quinta. La tabla es liderada por Argentina, ya clasificada con 34 unidades, seguida por Ecuador y Paraguay , ambas con 24, y Brasil con 22.

Venezuela, escolta de Colombia y prácticamente dueña del repechaje, tiene 18 puntos, cuatro más de Bolivia. Perú (11) y Chile (10), necesitas un milagro para desplazar a la selección patriota y buscar uno de los dos tiquetes adicionales que dará una repesca intercontinental entre seis selecciones.

Las cuentas de Colombia para clasificar al Mundial 2026

A la tricolor le quedan tres partidos, el martes visita a Argentina en Buenos Aires, el 9 de septiembre recibe a Bolivia y el 14 juega contra Venezuela, en Maturín.

Si Bolivia no gana los nueve puntos que le quedan, Colombia estará al menos en el repechaje. Incluso perdiendo los tres juegos podría clasificar directamente, si Venezuela cae en sus otras dos salidas y no nos golea.

Ese sería el peor panorama. Impensable hace unos meses, pero la realidad futbolística del equipo obliga al menos a contemplarlo. Sumar en Argentina no será fácil, menos jugando como lo ha hecho la selección nacional en el último tiempo. Y dadas las circunstancias, los otros dos partidos serán clásicos ante los dos rivales directos.

Si Colombia saca un punto en el Monumental, la situación no mejorará drásticamente, pero en la parte anímica si contribuiría a la recuperación del plantel.

Sí o sí, habrá que ganarle a Bolivia el 9 de septiembre, como sí o sí tocaba sumar de a tres puntos ante Perú. No hay garantía. Dependiendo de los resultados de las próximas dos fechas, el equipo de Néstor Lorenzo podría llegar clasificado a necesitado al duelo regional con Venezuela, que tiene un calendario bastante complicado pues ahora debe visitar a Uruguay y Argentina.

