¡No se los pierda! Estos son los mejores partidos en la fase de grupos del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La vigésima tercera Copa del Mundo masculina de mayores del máximo órgano rector del fútbol dará inició en Ciudad de México el jueves 11 de junio con un partido que, por primera vez en la historia, se repite como cotejo inaugural: Mexico vs. Sudáfrica.

A partir de ese momento, el mundo vivirá 38 días de fútbol que culminarán el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York con la final que coronará al campeón del mundo, el cual reinará el mundo los próximos cuatro años; hasta que todos los futboleros se vuelvan a reunir para España, Portugal y Marruecos 2030.

Sin embargo, antes del encuentro final y de los posibles cruces de 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinal, hay varios partidos de fase de grupos muy interesantes que pueden hacer a millones de personas encender sus televisores. Estos son los mejores encuentros de la primera ronda del Mundial 2026.

Francia vs. Senegal Mundial 2026

El primer gran duelo de fase de grupos correrá por cuenta de Brasil y Marruecos, quienes abrirán la acción en el grupo C el sábado 13 de junio a las 5:00 p. m. (hora de Colombia). Las demás selecciones de esa zona con Haití y Escocia.

Tres días después, el martes 16 de junio a las 2:00 p.m., Francia debutará frente a un viejo conocido, Senegal. Ambos equipos jugaron el partido inaugural de la Copa del Mundo, Corea y Japón 2002, en el que los europeos cayeron ante los africanos.

Esa primera semana de Mundial la cerrará Inglaterra y Croacia, quienes se medirán el miércoles 17 de junio a las 3:00 p. m. en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Este cotejo será una reedición de una de las semifinales de Rusia 2018.

Colombia vs. Portugal Mundial 2026

Ya en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Ecuador tendrá que enfrentarse a la siempre poderosa Alemania. El partido será el jueves 25 de junio a las 3:00 p. m. (hora Colombia).

24 horas más tarde, Francia y Noruega se presentarán a las 2:00 p. m. en el Gillette Stadium de Estados Unidos, en el que muchos han catalogado el gran cotejo de fase de grupos. Kylian Mbappé y Erling Haaland medirán fuerzas por sus selecciones.

Ese mismo día, pero a las 7:00 p. m., Uruguay y España cerrarán las acciones en el grupo H. Ese encuentro será en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, México, en los que también jugará por fase de grupos la selección de Colombia.

Finalmente, y hablando del equipo de todos, la Tricolor tendrá su propio partido estelar de fase de grupos. Será frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 27 de junio a las 2:00 p. m. desde el estadio Hard Rock de Miami; ese mismo en el que Colombia disputó la final de la Copa América 2024 frente a Argentina.

