¡Oficial! El campeón del mundo comenzó el 2026 despidiendo a su director técnico

El entrenador italiano Enzo Maresca inició el año sin trabajo. Él, que hasta hace escasas horas era el estratega al mando del Chelsea, fue despedido por el club inglés debido a los malos resultados del equipo en las cuatro últimas semanas de 2025.

El único conjunto de Londres campeón de la UEFA Champions League lo hizo oficial este miércoles 1° de enero de 2026. Maresca estuvo al mando de la escuadra Blue 18 meses, en los que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Sin embargo, su cuestionable mes de diciembre, apenas dos victorias en ocho partidos, lo terminó de relegar de su cargo. Ahora, el combinado de Stamford Bridge busca nuevo técnico para afrontar cuatro competencias a lo largo del nuevo año.

¿Qué DT suena para dirigir al Chelsea?

A pesar de un 65,5% de rendimiento, producto de 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas en 92 partidos, Enzo Maresca ya engorda las filas de entrenadores desempleados. Además, el club londinense ahora tendrá que buscar nuevo estratega.

De acuerdo con la revista británica The Athletic, Liam Rosenior, actual técnico del Estrasburgo, es el nombre que más se repite en las oficinas del Chelsea. Incluso, que este equipo francés pertenezca a BlueCo, el conglomerado estadounidense propietario del conjunto del sur de Londres, facilitaría la operación.

Eso sí, los nombres de Oliver Glasner, actual director técnico de Crystal Palace, y Roberto De Zerbi están totalmente descartados. Habrá que esperar el anuncio oficial de parte de la escuadra inglesa, al mismo tiempo que se prepara para enfrentar a Manchester City por la fecha 20 de la Premier League 2025/26.

