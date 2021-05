“Da tristeza la indolencia de Conmebol”: Luis Paz tras el partido de América

El mediocampista del cuadro escarlata habló después del partido que América perdió con Atlético Mineiro y que fue parado en siete oportunidades por los gases lacrimógenos que la Policía estalló en las afueras del Estadio contra los manifestantes.

Así como pasó en el partido entre Júnior de Barranquilla con River Plate, el encuentro entre América de Cali y Atlético Mineiro en la Copa Libertadores pasó a un segundo plano por la represión de la policía a los manifestantes que pedían que no se jugara el compromiso en las afueras del Estadio Romelio Martínez.

Sin embargo, en esta oportunidad los enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía se escalaron muchísimo más que el pasado miércoles. Como resultado, el partido entre escarlatas y brasileños tuvo que pararse en siete oportunidades por la filtración de gases lacrimógenos y estuvo a punto de suspenderse.

Después del encuentro, Luis Paz, uno de los capitanes de América de Cali, habló en rueda de prensa: “Da tristeza la indolencia de un ente tan grande a nivel sudamericano e internacional como es la Conmebol. Fue lamentable lo que pasó en el primer tiempo. En esas condiciones no se podía jugar. En el segundo tiempo las cosas afuera pararon un poco y por eso pudimos jugar”.

Ante la pregunta de si América perdió por las cosas que pasaron a las afueras del estadio, Paz dijo: “El partido fue parejo los dos tuvimos la pelota y no hubo un rival superior al otro. Ganaron porque fueron mejores. Nada más”.

Y añadió: “ Lo que sucedió hoy es una mezcla de muchas cosas. Sabemos lo que está pasando en el país y hoy lo vimos. El partido lo perdimos por cosas de futbol. No tuvimos eficiencia y ellos si la tuvieron. Son equipos preparados para afrontar este tipo de partidos. Tenemos que ser autocríticos para mejorar”.

Además del mediocampista, Jersson González, entrenador interino de los escarlatas, también manifestó su desazón por la situación: “Los gases y toda la situación que vivimos me dan tristeza. Me duele por mi país y me da mucha desilusión lo que está pasando. En esas condiciones no se puede jugar al fútbol”.

González, por otra parte, aclaró que no quería poner excusas para explicar la derrota: “No afrontamos el torneo como debíamos. Los problemas fueron para los dos equipos y nosotros perdimos por nuestro rendimiento y nuestras desconcentraciones”.

Con la derrota América quedó prácticamente eliminado de la Libertadores y ahora deberá enfocarse en la Sudamericana. Sin embargo, en días como hoy cobra verdadero sentido la frase atribuida a Jorge Valdano que dice: “El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes”.