David Silva, leyenda del fútbol español, se retira por culpa de una grave lesión

Además de destacarse con la selección española, David Silva tuvo pasos exitosos por Valencia, Manchester City y Real Sociedad. Foto: IG: @david21lva

El centrocampista español de la Real Sociedad, David Silva, anunció este jueves su retiro del fútbol, tras confirmarse la grave lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que padece. “Es un día muy triste para mí, me toca decir adiós a lo que me he dedicado toda mi vida”.

El jugador se retiró del entrenamiento del miércoles con molestias en la rodilla y, en las pruebas de imagen realizadas, se detectó la lesión en el ligamento cruzado. Con 37 años, el mal en su rodilla obligó al experimentado futbolista a colgar las botas cuando aún estaba a un excelente nivel competitivo en la Real Sociedad.

El centrocampista español llegó a San Sebastián el 17 de agosto de 2020 tras finalizar su exitosa trayectoria en el Manchester City. Firmó por dos años por la Real, con la posibilidad de prorrogar su contrato una temporada más.

En esa tercera temporada fue fundamental en la clasificación de la Real Sociedad para la Liga de Campeones, lo que animó al futbolista canario a renovar por una campaña más con la Real Sociedad. Sin embargo, la lesión en su rodilla le impidió jugar esa cuarta temporada.

Nacido en Arguineguin (Gran Canaria) en 1986, David Josué Jiménez Siva, se inició en el San Fernando de Maspalomas, pero con 14 años se trasladó a la cantera del Valencia.

En la temporada 2004-2005 jugó cedido en el Eibar y posteriormente en el Celta, esta vez en Primera división, para regresar a Valencia en 2006. En el verano de 2010, mientras disputaba y ganaba el Mundial de Sudáfrica, se confirmó su marcha al Manchester City, club en el que permaneció una década.

Finalizada su etapa en Manchester, con 34 años Silva buscó un destino en el que seguir compitiendo al máximo nivel y disfrutando del fútbol y en ese momento se cruzó la atractiva Real Sociedad de Imanol Alguacil.

Con la Real Sociedad ganó una Copa del Rey y fue clave en la clasificación europea en las tres temporadas que ha jugado con el cuadro vasco. Con la selección española, Silva forma parte del grupo elegido de jugadores campeones de un Mundial y dos Eurocopas.

