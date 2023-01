Declararon a Benjamin Mendy “no culpable” en seis casos de violación

Benjamin Mendy, jugador de Manchester City y la selección de Francia. Foto: Agencia AFP

Este viernes en la mañana se confirmó que la corte de Chester en Inglaterra encontró “no culpable” al defensor francés Benjamin Mendy en seis cargos de violación y uno de agresión sexual.

El lateral, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, enfrentaba la posibilidad de ser sentenciado a cadena perpetua por las denuncias de 10 mujeres adolescentes en hechos ocurridos en su casa entre 2018 y 2020.

El futbolista, desde un principio, negó todas las acusaciones, y de hecho, después de un juicio de seis meses, todavía tiene dos casos pendientes de veredicto, uno por violación y otro por intento de violación.

Manchester City, club al que pertenece el jugador, se pronunció a través de un escueto comunicado oficial en el que comunicó la noticia y señaló que: “como todavía hay asuntos abiertos relacionados con este caso, el club no está en condiciones de comentar más en este momento”.

El otro acusado, Louis Saha Matturie, amigo del futbolista que también estaba siendo juzgado por delitos sexuales contra estas mujeres, fue declarado “no culpable” en tres de los casos en los que se le acusaba.

Matturie, de 41 años, todavía está a la espera de la resolución en tres casos de violación y otros tres de agresión sexual.

Los veredictos, unánimes, fueron anunciados desde el pasado miércoles por los siete hombres y las cuatro mujeres del jurado. Sin embargo, no podían ser informados hasta que no se deliberaran todos los cargos, pues la juez del caso indicó que debía haber una mayoría de 10-1 para que pudiera haber sentencia o la misma se declara en suspenso al no encontrar las mayorías.

Benjamin Mendy volverá a juicio el próximo 26 de junio para resolver los cargos que quedaron pendientes. Matthew Conway, abogado de la parte acusadora, confirmó que van a continuar con el proceso con dos juicios diferentes, que llevarán de dos a tres semanas en la corte de Chester.

