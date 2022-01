Diego Costa rescindió su contrato con Atlético Mineiro

Diego Costa salió campeón del pasado Brasileirao. / AFP Foto: Agencia AFP

El delantero Diego Costa puso fin a su contrato con el campeón Atlético Mineiro y está libre para fichar por otro club, anunciaron el fin de semana ambas partes.

“Hoy me despido oficialmente del Atlético. Me gustaría agradecer a todos los hinchas por el apoyo y cariño que recibí desde el primer día”, publicó el domingo por la noche en Instagram el ex atacante del Atlético Madrid y del Chelsea.

Costa había firmado con Mineiro en agosto pasado un contrato hasta diciembre de 2022. Nunca había jugado como profesional en su país de origen, con el once de Belo Horizonte también ganó la Copa do Brasil.

“Muchas gracias por haber sido parte de mi sueño de niñez: jugar en el fútbol brasileño y ganar títulos”, agregó Costa en su mensaje, acompañado por una foto suya levantando sonriente el trofeo del Brasileirao 2021, que el Atlético Mineiro volvió a ganar en diciembre tras una sequía de cincuenta años.

“El atacante rescindió su contrato y se despide del Galo. Diego actuó en 19 partidos, anotó cinco goles y dio dos asistencias (...) ¡Buena suerte en la continuación de tu carrera!”, expresó el club en Twitter.

Todavía no está claro su nuevo destino, aunque los medios brasileños informan que Corinthians de Sao Paulo estaría interesado en contratarlo.

En sus cinco meses con la camiseta ‘alvinegra’, Diego Costa sufrió varios problemas físicos y se vio eclipsado por la actuación de Hulk, otro jugador que recaló en el Galo tras brillar en Europa y se transformó en ídolo de la hinchada al convertirse en el artillero de la liga brasileña.

Originario del estado de Sergipe (noreste de Brasil), Diego Costa se mudó a Europa a los 17 años para jugar en Portugal y luego en España, donde fue dos veces campeón nacional con el Atlético de Madrid (2013-2014 y 2020-2021).

En 2014 y 2018 disputó los mundiales de Brasil y Rusia vistiendo la casaca española.