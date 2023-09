En video: vea el emotivo homenaje de Uruguay a Diego Godín

El exfutbolista uruguayo Diego Godín (der.) reacciona junto a su familia en un homenaje ofrecido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hoy, antes del partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Uruguay y Chile, en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). Foto: EFE - Gaston Britos

El histórico zaguero central, Diego Godín, fue homenajeado por la selección de Uruguay en la previa del encuentro frente a Chile por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México de 2026.

A sus 37 años, el defensa puso fin a su carrera en julio de este año para dedicarle tiempo a su familia, ya que recientemente se convirtió en padre de una niña. Su último partido fue con Vélez Sarfield de Argentina.

“Simplemente gracias. Capitán, hoy el Estadio Centenario te reconoce por todo lo que nos diste”, aseguró la selección charrúa.

Godín debutó como profesional en 2003 en el club Cerro de Uruguay. Luego de tres temporadas pasó a Nacional de Montevideo, donde estuvo menos de un años y en 2007 recaló en el Villarreal de España.

En agosto de 2010, tras el Mundial de Sudáfrica, se incorporó al Atlético de Madrid, en el que permaneció nueve años y se convirtió en referente y capitán de un histórico equipo dirigido por el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone.

Tuvo también un paso fugaz por Inter de Milan, para finalizar su periplo europeo en el Cagliari italiano. Regresó a Sudamérica a inicios de 2022 para jugar en el Atlético Mineiro y en junio de ese año se sumó a Vélez, su último club de una enorme carrera profesional.

Su palmarés incluye tres Supercopas de Europa y dos UEFA Europa Leagues con Atlético de Madrid, con el que también ganó una Copa del Rey, una Liga de España y una Supercopa de ese país. Además, ganó una Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.

Pasión Celeste

Godín descolló también en la Celeste, como líder del equipo nacional durante la extensa etapa del ‘Maestro’ Oscar Tabárez.

Debutó con 19 años en la selección mayor en octubre de 2005 y se coronó campeón de América en 2011 en Argentina. Es el futbolista con más presencias en la historia de la Celeste, con 161 partidos disputados -82 de ellos como capitán- y ocho goles anotados en 17 temporadas.

Participó en los Mundiales de Sudáfrica-2010, donde consiguió el cuarto puesto, Brasil-2014, Rusia-2018 y Catar-2022.

En abril pasado, Godín confesó que había pensado en retirarse después de Catar-2022, en el que Uruguay quedó eliminado en la primera fase.

“Quería retirarme dentro de un campo de juego. Pero sí, se me pasó por la cabeza, después del Mundial no seguir jugando. Estaba muy agotado, muy vacío, con mucho desgaste y mucho sacrificio para cumplir objetivos grupales. Después de descansar, me llené de energía para volver y disfrutar del fútbol”, declaró en aquel momento.

Sin embargo, los planes cambiaron y, aunque tenía un ofrecimiento de parte de Nacional para jugar en Uruguay, Godín le pondrá punto final a su carrera en las canchas argentinas.

